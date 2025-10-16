Unul dintre participanții la negocierile de pace Rusia – Ucraina va demisiona din poziția ocupată în guvernul rus

Delegația rusă la negocierile de pace cu Ucraina de la Instabul din 2025. de la stânga la dreapta: Mihail Galuzin, Vladimir Medinski și Alexander Fomin Foto: Alexander Ryumin / Zuma Press / Profimedia

Generalul Alexander Fomin va demisiona din funcția de viceministru al Apărării al Federației Ruse, relatează publicația rusă RBC, citând surse apropiate ministerului. Publicația nu precizează motivele demisiei.

Fomin ocupa funcția de viceministru al Apărării din ianuarie 2017. El a făcut parte din echipa de negociatori cu Ucraina și în primele întâlniri, în 2022 imediat după declanșarea războiului, dar și la reuniunea din Istanbul din 2025.

Delegația de negociatori era condusă de Vladimir Medinski, consilier al președintelui rus Vladimir Putin.

La Ministerul Apărării, Fomin era responsabil de cooperarea militară și tehnico-militară internațională.

Potrivit RBC, Fomin, în vârstă de 66 de ani, va fi înlocuit din funcția de viceministru al Apărării de către Vasili Osmakov, în vârstă de 42 de ani, în prezent prim-viceministru al Industriei și Comerțului.

Osmakov a absolvit Universitatea de Stat din Moscova cu o diplomă în studii orientale și a ocupat diverse funcții în cadrul Ministerului Industriei și Comerțului după 2004.