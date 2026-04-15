Unul dintre cei mai bogați oameni din Ungaria, cu afaceri în România, cere scuze angajaților după alegeri

Attila Balázs, proprietarul grupului de firme de construcții Bayer Construct, a prezentat scuze angajaților lor, după ce îi îndemnase să voteze Fidesz, partidul lui Viktor Orban, la alegerile parlamentare câștigate de liderul de opoziție Peter Magyar, transmite publicația maghiară Hirado.

Angajații companiilor sale Bayer Construct și Viastein au primit sâmbătă o scrisoare de la patronul lor, Attila Balázs, în care le explica pe larg ce a făcut guvernul Orban pentru Ungaria și pentru asta „nu putem decât să sprijinim actualul guvern”.

La sfârșitul scrisorii, acesta a mai scris că oricine nu este de acord cu acest lucru, nu ar trebui să facă parte din echipa noastră.

Marți, în explicațiile sale ulterioare transmise Telex, omul de afaceri a spus că scrisoarea a fost scrisă din impuls, după un concert anti-Orban din Budapesta de vineri.

„Nu am avut nicio intenție să încalc libera decizie și voința de a alege a nimănui”, a transmis Attila Balázs pentru Telex, despre scrisoarea pe care a trimis-o angajaților înainte de alegeri.

Cine este Attila Balazs

Attila Balázs este al 48-lea cel mai bogat maghiar, cu o avere estimată la peste 80 de milioane de euro în 2023, potrivit Forbes.

Bayer Construct Zrt. este a 19-a cea mai valoroasă companie maghiară, iar profitul său a depășit 5,5 milioane de euro în 2024. Acest lucru este rar în industria autohtonă a construcțiilor, remarcă Hirado.

Attila Balázs, originar din Harghita, a construit aeroportul din comuna Remetea, județul Harghita, folosit pentru zboruri dinspre Budapesta.