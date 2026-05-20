Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj

Eric Roberts alături de actrița americană Kristanna Loken, colega sa de platou pentru filmul „Beyond the Game”, FOTO: Orhan Cicek / AFP / Profimedia

Actorul american Eric Roberts, una dintre cele mai cunoscute figuri de la Hollywood, a ajuns în România pentru filmările unui nou lungmetraj produs local, relatează Urban.ro.

Filmul este realizată de Academia Buftea în colaborare cu Abis Studio și se filmează în această perioadă la București.

Actorul nominalizat la Oscar și de trei ori la Globul de Aur a acceptat să joace în lungmetrajul care va pune accent pe provocările generației actuale de adolescenți și pe realitățile cu care se confruntă tinerii de astăzi.

„Faptul că Eric Roberts a acceptat să joace în lungmetrajul produs de Academia Buftea este cu adevărat o onoare și un prim pas extrem de important pentru producția de film pentru copii și adolescenți din România”, a declarat Vlad Ionescu, producător de film și CEO al Academiei Buftea, citat de Urban.ro.

Deocamdată nu au fost oferite mai multe detalii despre viitorul film.

Cariera impresionantă a lui Eric Roberts

Acum în vârstă de 70 de ani, Roberts a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru rolul său din „Runaway Train” (1985) și de trei ori la Globurile de Aur pentru „Runaway Train”, „Star 80” (1983) și „King of the Gypsies” (1978), amintește Agerpres. A fost aclamat la Festivalul de Film Sundance pentru rolurile din „A Guide to Recognizing Your Saints” (2006) și „It’s My Party” (1996).

De asemenea, a jucat în „La Cucaracha” (1998), care a câștigat premiul pentru cel mai bun film la Festivalul de Film de la Austin, pentru care Roberts a câștigat premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film Independent de la New York în același an.

Alte interpretări notabile ale sale au fost în filmele „Final Analysis” (1992), „The Specialist” (1994), „The Dark Knight” (2008), „The Expendables” (2010), „Lovelace” (2013) și „Inherent Vice” (2014).

Printre serialele TV în care a jucat se numără „Heroes” (2007-2010), „Crash” (2009), „Suits” (2014-2019) și „Code Black” (2016). A mai apărut în serialele „Grey’s Anatomy” (ABC), „Will & Grace” (NBC), „Brooklyn Nine-Nine” (Fox), „Hawaii Five-0” (CBS), „Entourage” (HBO) și multe altele.

În 2018, Eric Roberts l-a interpretat pe doctorul lui Matt Dillon în „Head Full of Honey”, o producție Warner Bros. Germania, regizată de Til Schweiger. Emily Mortimer și Nick Nolte au avut rolurile principale. De asemenea, a avut un rol secundar în filmul independent „Hard Luck Love Song”, regizat de Justin Corsbie.

În total, a jucat în peste 700 de producții pentru marele ecran și televiziune, fiind unul dintre cei mai prolifici actori din istoria Hollywood.

Născut în orașul Biloxi din statul Mississippi, Roberts a crescut în zona Atlanta, dar și-a început cariera în teatru în New York City, unde a câștigat premiul Theatre World pentru rolul său de pe Broadway în „Burn This”.

Locuiește în Los Angeles cu soția sa, actrița și producătoarea de film Eliza Roberts, cu care este căsătorit de 26 de ani. El este fratele unui alt nume cunoscut de la Hollywood, actrița Julia Roberts.

Eric Roberts a vizitat marți santierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, FOTO: Agerpres

Actorul de la Hollywood va susține un masterclass în România

În afară de filmările pentru noul lungmetraj, Eric Roberts va participa pe 23 mai, la Cinema City AFI Palace Cotroceni din București, unde va fi la o discuție deschisă despre cariera sa, experiențele de pe platourile de filmare și colaborările internaționale.

Evenimentul va include o sesiune de „meet & greet”, fotografii cu fanii și o sesiune întrebări și răspunsuri moderată de actorul Ștefan Iancu.

Accesul la eveniment se va face însă exclusiv pe bază de bilet, prin rezervare la Academia Buftea. Prețul unui bilet este de 390 de lei.

Organizatorii spun că întâlnirea este gândită în special pentru tinerii pasionați de actorie, film și storytelling, oferindu-le șansa rară de a interacționa direct cu un actor cu o experiență vastă în industria cinematografică internațională.