Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, prezent la București: „Venind dintr-o familie muncitorească, scopul meu suprem în viață era să dețin într-o zi un apartament și o mașină accesibilă”

Actorul Ryan Reynolds a vizitat, pentru prima oară, România. Miercuri, el a participat la ediția de anul acesta a evenimentului de business și tech Impact SEE. A vorbit despre copilărie, perioadă în care și-a dezvoltat carisma și umorul, și despre afacerile în care este implicat, inclusiv casa de producție pe care o conduce de opt ani sau despre clubul de fotbal pe care l-a cumpărat și care a devenit celebru în toată lumea.

Actorul de origine americană și canadiană a fost cap de afiș a listei de speakeri de anul acesta în cadrul Impact SEE, eveniment care s-a desfășurat la un salon de evenimente din Piața Presei Libere aproape de Romexpo, în București.

Ryan Reynolds a urcat miercuri, la ora 12:00, pe scena principală a evenimentului care s-a desfășurat pe 29 și 30 septembrie, iar peste 700 de persoane l-au aplaudat zgomotos pe celebrul personaj „Deadpool”. Pe scenă alături de el, a fost jurnalista PROTV Andreea Esca, care a moderat discuția.

„Înrudirea” cu România

Dialogul a început cu o discuție despre România. Întrebat la ce se gândește când aude de țara noastră, Ryan Reynolds a răspuns că simte „o oarecare înrudire aici”, referindu-se la copilăria modestă pe care a avut-o în Vancouver:

„O țară care a cunoscut provocări și greutăți incredibile, din punct de vedere istoric, care s-a ridicat cumva iar și iar ca să-și găsească cu adevărat echilibrul și locul în lume. Eu am crescut într-o familie muncitorească în Vancouver și cred că simt o oarecare înrudire aici pentru că trebuie cumva să te zbați, trebuie să lupți pentru ce vrei de la viață. Trebuie cumva să-ți creezi singur destinul și cred că oamenii din această țară au făcut asta iar și iar”.

Vorbind despre copilărie, actorul a recunoscut că nu a fost un copil amuzant, carismatic, ci un „copil speriat”.

Umorul, folosit ca „mecanism de apărare”

„Mă uit înapoi și mă gândesc… Eram un copil speriat. Tatăl meu era un tip foarte intimidant. Eram îngrozit de el. Mi-am petrecut mare parte din copilărie încercând să-i gestionez emoțiile și cred că asta mi-a lăsat o mulțime de daruri pe care nu le-aș fi avut. Tind să gândesc mult în avans. Îmi imaginez cumva o cameră înainte să intru în ea. Îmi imaginez ce pericole ar putea fi acolo. Îmi imaginez ce comori ar putea fi acolo. Mă gândesc la 10 sau 15 povești diferite despre camera aia înainte să intru în ea”, a povestit Reynolds.

Apoi, acesta a fost întrebat dacă folosea umorul ca să se protejeze: „Absolut. Un mecanism de apărare în toate felurile posibile”.

„Tot ce mi-am dorit vreodată era să dețin într-o zi un apartament și o mașină accesibilă”

Nu a avut niciodată așteptări de la el și nici nu și-a închipuit succesul pe care îl are, tocmai pentru că a crescut modest, a povestit el. Singurele două dorințe pe care spune că le-a avut de la viață au fost un apartament și o mașină.

„Din nou, venind dintr-o familie muncitorească, tot ce mi-am dorit vreodată în viață, scopul meu suprem în viață, era să dețin într-o zi un apartament și o mașină accesibilă, de clasă medie. Deci ideea mea de siguranță era pur și simplu să prind un punct de sprijin în ceva care înseamnă capital propriu.

Am început ca actor de comedie de improvizație. Am făcut multe scenete de comedie și chestii de genul ăsta. Dar chiar nu aveam nicio așteptare. Așa că tot ce s-a întâmplat a fost o acumulare. Succesul pe care am reușit să-l am la Hollywood a fost o acumulare. A fost foarte lent. Nu s-a întâmplat până când nu am ajuns, de fapt, la 30 și ceva de ani”, a spus Ryan Reynolds, pe scena Impact.

„Dacă petreci prea mult timp și cheltuiești prea mulți bani pe orice demers creativ, asta ucide creativitatea”

Un capitol din discuție a fost despre Deadpool, seriA celebră de filme Marvel, în care Ryan Reynolds a ecranizat personajul principal.

„Eu scriu personajul. Îl scriu împreună cu alți doi scenariști. Am fost oarecum mereu autorul destinului lui. Și iubesc personajul. E cumva, e un pic eu. E un fel de versiune hiper-personificată a celui care sunt atunci când mă simt nesigur. Personajul e tragic. Umorul lui e un mecanism de adaptare disfuncțional față de rușine. Deci el simte rușine. Primul film Deadpool a fost despre rușine. Al doilea a fost despre familie, pentru că aveam o familie la momentul ăla. Iar al treilea Deadpool a fost despre răscumpărare, care cred că e unul dintre acele lucruri frumoase pe care oricine le poate trăi, în orice fel și sub orice formă. Și, cu siguranță, e cel mai frumos lucru în arta povestirii. Deci e atât de mult din mine în personajul ăla”, a explicat actorul.

Întrebat dacă Deadpool l-a învățat faptul că un brand poate fi mai puternic cu ajutorul constrângerilor, Ryan Reynolds a spus că seria de filme ar putea fi un studiu de caz în branding, întrucât „folosește principii care cred că au foarte mult sens în orice industrie”.

„Cel mai mult am învățat făcând un film numit Green Lantern, care a fost un eșec de box-office. A fost ceva ce a trebuit să port și să-mi asum. Dar, la vremea respectivă, când am filmat Green Lantern, n-am putut să iau niciuna dintre deciziile creative care erau pe ecran. Și chiar a durut, pentru că aș prefera să fiu autorul propriei mele căderi decât să las pe altcineva să fie autorul propriei mele căderi. Aș prefera să cad luptând decât să nu. Și pur și simplu a durut pentru că ce am văzut în filmul ăla a fost că aruncau întruna cu bani în fiecare problemă. Și cred că, dacă petreci prea mult timp și cheltuiești prea mulți bani pe orice demers creativ, asta ucide creativitatea”, a argumentat el.

„Trebuie să pilotezi nava într-un mod care ajunge la oameni și rezonează și creează acea emoție”

„Cred că imediat ce îmi dai sume minime de bani, dintr-odată gândesc asimetric. Dintr-odată mă gândesc la personaj în loc de spectacol. Cum vor fi cuvintele mele ceva ce oamenii își amintesc, în loc de ce îți arăt? Ceva strălucitor. Acum trăim în era inteligenței artificiale. Orice. Poți să vezi orice. Poți să faci orice. Nu contează. Trebuie să pilotezi nava într-un mod care ajunge la oameni și rezonează și creează acea emoție”, a completat Reynolds.

Povestea Maximum Effort

Ryan Reynolds a înființat compania de producție Maximum Effort în 2018, alături de George Dewey, după ce aceștia au lucrat împreună pe platourile de filmare de la Deadpool. Miercuri, actorul a povestit că a cumpărat o companie de gin cu câștigurile sale din seria Marvel.

„Am zis că o să folosesc banii ăștia bine. Am cumpărat o companie de gin. Asta a fost nașterea, cumva, a Maximum Effort. Asta am creat – o agenție în jurul asta. Agenția s-a transformat apoi într-o companie media și tot felul de lucruri. Dar îmi amintesc că mă gândeam: pot să vând prima sticlă de gin cuiva, dar ginul trebuie să vândă a doua, a treia, a patra și, hai, dar poate a suta sticlă. Orice produs ai, trebuie să fie un produs de top. Trebuie să fie ceva care se poate vinde singur”, a povestit bărbatul.

În 2025, casa de producție Maximum Effort a fost încadrată de Times în topul 100 celor mai influente companii.

Întrebat când anume celebritatea sa poate fi considerată atât un avantaj, cât și un dezavantaj, actorul a spus că „de fiecare dată când pui accentul pe coșul celebrității, este o mare greșeală”.

„95% din munca pe care o fac, e în culise. 95% din munca pe care o fac e scris, modelare și construire de instrumente de storytelling pentru companii. Cele mai virale reclame pe care le-am avut vreodată la Maximum Effort, poate vreo 10, care sunt de ordinul miliardelor de afișări media, nu sunt în ele, n-am nicio legătură cu ele. În afară de faptul că poate sunt în spatele camerei”, a mai spus acesta.

„Hollywood-ul și-ar dori să poată învăța” de la Wrexham

Pe lângă afacerea de producție, actorul a cumpărat acțiuni în 2021 la clubul de fotbal Wrexham AFC din Țara Galilor, alături de actorul și producătorul de film Rob McElhenney.

Deși a povestit că nu știa nimic nici despre acest sport și nici despre cultura galeză, Ryan Reynolds a cumpărat clubul din nordul Țării Galilor pentru că „era un fel de moștenire interconectată a acestei comunități”.

„Eram dornic să învăț despre lucrurile astea, dar, din nou, nu aveam nicio investiție într-un rezultat. Pur și simplu mi s-a părut un lucru foarte ciudat de făcut. Mi s-a părut interesant, pentru că era un fel de moștenire interconectată a acestei comunități. Era ceva care îi aducea pe toți împreună, iar Țara Galilor, și Wrexham în special, e exact ca orice altă comunitate.

Sunt oameni care sunt politic de stânga, politic de dreapta, dar, ce găsesc interesant la sport, la orice sport, oriunde în lume, e că în orice duminică sau sâmbătă, sau oricând se joacă sportul ăla, un tip care are o ideologie diametral opusă față de alt tip, ei se vor aduna în acea zi, vor purta același tricou de aceeași culoare și vor cânta aceleași cântece obscene cu brațul pe după umerii celuilalt. Wrexham e o dovadă a asta, în toate felurile posibile, pentru că ce am învățat pe parcurs a fost că, cu cât creștea mai mult interesul pentru acest club de fotbal, cu atât creștea mai mult interesul pentru comunitate”, a povestit Reynolds.

Întrebat dacă comunitatea din Wrexham l-a învățat ceva ce Hollywood-ul nu a reușit, actorul a răspuns:

„Doamne, Hollywoodul și-ar dori să poată învăța așa. E un tip de storytelling care e la alt nivel. E o poveste vie, care respiră, care se întâmplă și se desfășoară chiar sub ochii tăi și avem foarte puțin control asupra ei”.

La Impact SEE 2026 au mai urcat pe cele trei scene oameni de afaceri, politicieni români precum primarul Sectorului 1 George Tuță, ministrul de Finanțe Alexandru Nazare sau vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu. În cele două zile de eveniment, au vorbit inclusiv oficiali din Polonia, printre care Agnieszka Homańska – ministra Afacerilor Externe și Michał Baranowski – ministrul Economiei și Tehnologiei.

Cel mai ieftin bilet a costat 549 de euro, iar cel mai scump a fost 999 de euro.