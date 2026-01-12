Unul dintre cei mai cunoscuți avocați din SUA a ajuns în boxa acuzaților din cauza vieții duble demne de un serial Netflix

Tom Goldstein a fost un avocat proeminent la Washington, care a pledat în zeci de cauze în fața Curții Supreme a SUA, până când o viață dublă, marcată de jocuri de poker pe mize foarte mari, i-a deraiat cariera. Acum, Goldstein mizează că jurații vor respinge acuzațiile federale de evaziune fiscală formulate împotriva sa și îl vor scăpa de închisoare, relatează Reuters.

Procesul lui Goldstein începe săptămâna aceasta, el fiind acuzat de procurori federali că a depus declarații fiscale false, prin nedeclararea a milioane de dolari câștigați la poker, că a mințit în cereri de credit ipotecar și că a efectuat plăți necorespunzătoare prin firma sa de avocatură, Goldstein & Russell, pentru a-și finanța un stil de viață extravagant.

El a negat că ar fi încălcat în mod conștient legea, afirmând în documentele depuse la instanță că erorile din declarațiile sale fiscale s-au datorat neglijenței contabililor și a persoanelor care îi țineau evidențele financiare. Goldstein, care a pledat nevinovat, a refuzat de două ori o ofertă de acord de recunoaștere a vinovăției din partea Departamentului de Justiție.

Actul de inculpare inițial includea acuzații privind plăți către femei cu care avea relații extraconjugale, însă judecătorul din dosar a eliminat ulterior un cap de acuzare legat de aceste fapte.

Selectarea juraților este programată să înceapă luni, în suburbia Greenbelt din statul Maryland, și este de așteptat să dureze aproximativ patru săptămâni. Avocatul ales de Goldstein să îl reprezinte, Jonathan Kravis, își va prezenta probabil pledoaria de deschidere în fața juriului miercuri sau joi.

J.P. Collins, profesor de drept la Universitatea George Washington, a declarat pentru Reuters că inculparea lui Goldstein a luat prin surprindere comunitatea juridică din capitala SUA, unde acesta era cunoscut drept un pionier al dreptului. Profesorul spune că nu îl cunoaște personal pe Goldstein, dar i-a urmărit cariera.

„Acuzațiile la adresa lui au fost de necrezut”, afirmă Collins. „Fraudă, evaziune fiscală, jocuri de noroc pe mize uriașe, amante la locul de muncă – dacă o rețea de televiziune ar fi lansat un serial cu un personaj care făcea tot ce se presupune că a făcut Goldstein, nu ar fi trecut nici de episodul pilot, pentru că nimeni nu ar fi crezut așa ceva”, consideră el.

O punere sub acuzare surpriză la Washington

Pasiunea lui Goldstein pentru poker era bine cunoscută, însă colegii săi au fost luați prin surprindere de stilul de viață extravagant descris de procurori în actul de inculpare din ianuarie 2025. Potrivit procurorilor, Goldstein a recrutat investitori pentru a-și finanța jocurile pe mize mari, inclusiv unul din 2016 în care a câștigat 26 de milioane de dolari de la un om de afaceri din California.

Actul de inculpare susține, de asemenea, că „între 2016 și 2022, Goldstein a fost implicat în sau a urmărit relații personale intime cu cel puțin o duzină de femei, transferând către acestea sute de mii de dolari”.

„Nu a existat niciodată vreun indiciu public despre așa ceva”, afirmă Collins. „Așa că a fost cu adevărat șocant, iar reacția de pe rețelele sociale, atunci când a apărut actul de inculpare, pare să sugereze că nu am fost singurul luat complet prin surprindere de aceste dezvăluiri”, mai spune el.

În actul de inculpare inițial, procurorii au afirmat că Goldstein a creat posturi fictive în cadrul firmei sale de avocatură pentru femei cu care avea relații romantice, plătindu-le salarii și beneficii prin firmă, deși acestea prestau puțină muncă reală sau nu munceau deloc.

Judecătoarea federală Lydia Kay Griggsby a respins luna trecută un cap de acuzare fiscal legat de aceste afirmații, considerând acuzația prea vagă.

Goldstein a acordat mai multe interviuri pentru New York Times în care a recunoscut relațiile extraconjugale cu mai multe femei pe care le-a cunoscut online, dar a spus că procurorii s-au concentrat obsesiv asupra acestui aspect al vieții sale pentru a-l umili public.

„Acele acuzații nu au nicio legătură cu taxele”, a spus Goldstein pentru NYT. „Le-au introdus doar ca să mă murdărească, ca să facă juriul să mă displacă”, consideră el.

Goldstein a declarat pentru Times că a respins acordul de recunoaștere a vinovăției deoarece acesta l-ar fi expus la o posibilă pedeapsă de cinci ani de închisoare.

„Nu am crezut niciodată, absolut niciodată, că aș fi făcut ceva greșit”, a subliniat Goldstein.

Avocatul a fost un pionier al dreptului american

Ca tânăr avocat, Goldstein a perfecționat tehnologii pentru identificarea cauzelor în care instanțele federale de apel aveau interpretări divergente ale legii, făcându-le astfel candidate potrivite pentru a fi examinate de Curtea Supremă. Curții Supreme i se solicită anual să judece mii de apeluri, dar acceptă doar aproximativ 60 de cazuri.

Goldstein a început să contacteze direct potențiali clienți, oferindu-se să îi reprezinte în fața Curții Supreme la costuri minime sau chiar gratuit. Abilitățile sale de „vânzător” au atras inițial disprețul altor avocați specializați în apeluri, dar strategia a funcționat.

În 1999, când avea 28 de ani, Goldstein și-a susținut prima pledoarie în fața Curții Supreme, în ciuda faptului că nu avea acreditările obișnuite – o educație la o universitate din Ivy League sau un stagiu anterior ca grefier pentru unul dintre judecători. De atunci, Goldstein a pledat de peste 40 de ori în fața Curții Supreme, reprezentând o gamă largă de clienți, de la inculpați penali fără resurse financiare până la mari corporații precum Google și Nike.

Site-ul dedicat Curții Supreme, SCOTUSblog, pe care Goldstein l-a fondat în 2002 împreună cu soția și partenera sa de afaceri, Amy Howe, a contribuit la generarea și mai multor clienți pentru firma lor de avocatură. Howe, care a practicat avocatura alături de soțul ei timp de mulți ani, nu a fost acuzată de nicio faptă ilegală.

„Este greu de subliniat cât de important a fost SCOTUSblog pentru comunitatea juridică în anii 2010, când eram student la drept și apoi practician”, afirmă profesorul Collins de la Universitatea George Washington.

În 2023, pe fondul unei anchete federale privind declarațiile sale fiscale, care nu era încă publică la acel moment, Goldstein s-a retras din firma pe care o fondase, Goldstein & Russell, aceasta relansându-se ulterior fără el, sub un nou nume.