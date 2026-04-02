Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de radio din România tocmai și-a anunțat plecarea de la postul la care lucra de un an

Plecare din echipa Radio Impuls: George Zafiu, managerul postului şi unul dintre realizatorii matinalului, părăseşte postul de radio, informează joi Paginademedia.ro.

Plecare lui Zafiu vine chiar în mijloc de sezon pentru matinalul „Brigada Devreme” de la Radio Impuls, punctează Paginademedia.

Omul de radio a făcut anunţul plecării sale pe rețelele sociale. El scrie în mesaj că vrea să-și ia „un răgaz, un timp necesar pentru mine şi proiecte personale”.

„Au trecut aproape doi ani de când am venit în echipa Radio Impuls, doi ani în care am construit alături de colegii mei lucruri foarte frumoase, cu rezultate notabile. Dar a venit timpul să iau un răgaz, un timp necesar pentru mine şi proiecte personale. Le mulţumesc ascultătorilor Radio Impuls, pe care i-am simţit mereu aproape şi îmi iau rămas bun de la colegii mei cărora le doresc succes mai departe”, a scris George Zafiu.

Zafiu era realizatorul matinalului de la Radio Impuls, alături de Ramona Dumitrescu şi Andrei Tudorache, iar venirea sa la postul de radio al Dogan s-a simţit în audienţe, care a avut creşteri notabile. Cele mai recente date arată că cifrele de audienţă ale Radio Impuls s-au dublat pe anumite tronsoane, scrie Paginademedia.

George Zafiu se alăturase Radio Impuls în noiembrie 2024. Anterior, Zafiu lucrase 24 de ani la Europa FM. El a fost prima voce care a deschis emisia Europa FM în anul 2000.