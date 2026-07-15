Unul dintre cei mai importanți cântăreți din Italia, implicat într-un accident mortal

Cântărețul și vedeta de televiziune Paolo Belli a fost implicat luni într-un grav accident. În urma accidentului, o persoană a murit, scrie site-ul Corriere della Sera.

Victima, o persoană de 41 de ani, antrenor de volei la mai multe cluburi locale, a fost lovit luni, în jurul prânzului, într-o localitate din regiunea Bassa Reggiana.

Bărbatul se întorcea la mașina sa, când, brusc, a fost lovit de bicicleta care circula pe stradă. Bărbatul în vârstă de 41 de ani a căzut la pământ. S-a dat imediat alarma la urgență, care a trimis la fața locului o ambulanță, o mașină medicală și un elicopter de salvare, care l-a transportat de urgență la spitalul Maggiore din Parma, în stare extrem de gravă. Ulterior, acesta a murit.

Și Paolo Belli, cunoscut pasionat de ciclism, a fost rănit. Acesta făcea o plimbare în apropierea orașului său natal, Carpi. Belli a fost dus la spitalul din Guastalla, în special din cauza șocului provocat de incident.

Accidentul este investigat de poliția locală.

Cine este Paolo Belli

În vârstă de 64 de ani, Belli este una dintre cele mai importante vedete de televiziune din Italia, acesta fiind prezentatorul mai multor show-uri de succes ale postului public de televiziune Rai. Printre ele și versiunea italiană a emisiunii „Dansând cu stelele”.