Unul dintre marii propagandiști pro-război ai Rusiei, arestat în Europa. Fondatorul canalului Rîbar era căutat în SUA. De ce este suspectat

Canalul Telegram „Rîbar”/Rybar are acum peste 1,5 milioane de abonați și este o voce influentă a propagandei pro-război din Rusia.

Autoritățile din Muntenegru l-au reținut pe Mihail Zvinciuk, fondatorul canalului rusesc de propagandă pro-război „Rîbar”, scrie site-ul independent rusesc Meduza, care citează publicațiile locale „Vijesti” și „Pobjeda”.

Zvinciuk, soția sa și mai mulți membri ai echipei au fost reținuți în dimineața zilei de 9 octombrie în orașul Risan, în cadrul unei operațiuni desfășurate de poliția din Muntenegru și de Agenția Națională de Securitate.

Presa din Muntenegru a relatat că operațiunea a avut ca scop stoparea „activității hibride” a unei rețele de canale pe care autoritățile britanice și americane o asociază cu răspândirea propagandei Kremlinului.

În octombrie 2024, Departamentul de Stat al SUA a oferit o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru informații care să conducă la identificarea a 19 persoane implicate în gestionarea canalelor de social media conduse de Rîbar, afirmând că acestea au promovat interesele politice ale Rusiei în SUA în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din 2024.

„Rîbar a încercat să promoveze diviziunea socială, să alimenteze discordia partizană și rasială și să încurajeze ura și violența în Statele Unite”, a precizat programul „Rewards for Justice” al Departamentului de Stat.

Ce s-a întâmplat

Conform informațiilor deținute de Vijesti, serviciile de securitate au identificat reședința unor cetățeni ruși legați de rețeaua Rîbar, printre care se află și o persoană care face obiectul sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană, Regatul Unit, Elveția, Australia și Ucraina.

Neoficial, serviciile au fost informate cu privire la sosirea acestora și le-au monitorizat șederea timp de câteva zile.

Scopul, se pare, era realizarea unui material video documentar despre armonizarea anunțată a politicii de vize a Muntenegrului cu standardele UE.

Conform datelor colectate, conținutul urma să prezinte integrarea europeană ca un proces impus politic, cu consecințe negative asupra turismului, stabilității economice și intereselor naționale ale Muntenegrului.

Riscul potențial, potrivit surselor, constă în utilizarea spațiului informațional muntenegrean pentru a încuraja neîncrederea față de instituțiile europene și orientarea politicii externe a țării.

Rîbar a anunțat că echipa sa se afla legal în Muntenegru pentru a filma o mănăstire locală și că se așteaptă la eliberarea imediată a membrilor acesteia.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat că Ambasada Rusiei la Podgorica depune eforturi pentru a stabili circumstanțele reținerii.

„Muntenegru își protejează interesele”

Prim-ministrul Muntenegrului, Milojko Spajic, a publicat un mesaj pe X în care a confirmat reținerea lui Zvinciuk și a afirmat că aceasta a survenit în urma avertismentelor potrivit cărora țara se va confrunta cu tentative de destabilizare și cu război hibrid.

„Există indicii serioase care impun examinarea atentă a fiecărei piste și analizarea fiecărei legături într-un context mai larg”, a scris el.

„Mesajul transmis în urma operațiunii de astăzi, încheiată cu succes, în cadrul căreia a fost reținut șeful rețelei de informații Rybar, este clar, Muntenegru își protejează interesele, iar nimeni nu va pune în pericol viitorul nostru european”, a adăugat el.

Cine este Zvinciuk

Mihail Zvinciuk este un fost angajat al serviciului de presă al Ministerului Apărării din Rusia. El a creat canalul Telegram „Rîbar” – care are acum peste 1,5 milioane de abonați – împreună cu colegul său Denis Șciukin.

Publicația „The Bell” a relatat că Evgheni Prigojin, fondatorul grupului mercenar rus Wagner, a contribuit la finanțarea canalului.

La sfârșitul lunii septembrie, jurnaliștii de la publicația cehă „Seznam Zprávy” au descoperit că reprezentanții canalului „Rîbar” activează în Europa și intervievează în mod regulat politicieni, jurnaliști și experți.

Autoritățile din Cehia i-au reținut și interogat pe cetățenii ruși Vitali Chașciukhin și Igor Dolmatov, care au legături cu „Rîbar”, și le-au ordonat să părăsească țara.

Pe lista sancțiunilor UE

Identitatea autorului canalului a fost dezvăluită public în 2022, iar Zvinchuk a fost inclus pe lista sancțiunilor UE în 2023 pentru rolul său în răspândirea dezinformării cu privire la război și pentru participarea la grupul de lucru al lui Putin privind mobilizarea.

Astăzi, „Rîbar” a crescut de la opt la 60 de angajați și se extinde în afara Rusiei.

Zvinchuk a înființat școli de formare în domeniul mass-media în Serbia, Bosnia și Herțegovina și Kârgâzstan, predând totodată la Institutul de Stat pentru Relații Internaționale al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse din Moscova.

Departamentul de Stat al SUA a oferit o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informații despre nouă persoane legate de canal, printre care se numără și Zvinchuk.