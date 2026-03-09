Unul dintre cei mai importanți scriitori ai lumii, mesaj pentru maghiari: „Fugiți cât mai departe posibil, dacă Viktor Orban câștigă din nou alegerile”

László Krasznahorkai, laureatul maghiar al Premiului Nobel pentru literatură, le-a transmis compatrioților săi să părăsească țara dacă partidul Fidesz al lui Viktor Orbán va câștiga din nou alegerile din aprilie din Ungaria.

„Cât mai departe posibil! Fugiți și fugiți foarte departe!”, afirmă Krasznahorkai într-un interviu acordat ziarului La Vanguardia în timpul vizitei sale la Barcelona – prima sa apariție publică de la primirea Premiului Nobel.

Întrebat despre milionul de alcoolici din Ungaria, dintr-o populație de zece milioane, el a dat un verdict sec: „Sub regimul Orbán, mă mir că sunt doar un milion”.

Statisticile disponibile estimau numărul alcoolicilor în Ungaria la circa 400.000, dar unii experți susțineau că acesta ar putea fi dublu.

Nobel în 2025

În vârstă de 72 de ani, Krasznahorkai a primit anul trecut Premiul Nobel pentru Literatură pentru „opera sa convingătoare și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”. Născut în orașul din Ungaria cu cei mai mulți români, Gyula (Jula), Krasznahorkai a devenit unul dintre cei mai importanți scriitori contemporani datorită unor romane precum Sátántangó, The Melancholy of Resistance sau Întoarcerea acasă a baronului Wenckheim, o parte dintre ele traduse și în limba română.

László Krasznahorkai. Foto: Mirco Toniolo – Errebi / Shutterstock Editorial / Profimedia

Alegeri peste o lună

Alegerile parlamentare din Ungaria au loc pe 12 aprilie. Actualul premier Viktor Orban, acuzat că se află în fruntea unui regim autocrat, este de la putere din 2010, cu partidul său, Fidesz. Principalul său contracandidat este Péter Magyar, liderul Tisza. Sondajele din ultimele luni dau partidul Tisza în frunte.