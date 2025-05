Unul dintre cei mai îndrăgiți actori din „The White Lotus”, dezvăluiri sincere din viața sa personală

Actorul american Walton Goggins, cunoscut pentru rolul lui Rick Hatchett din serialul de succes „The White Lotus”, vorbește deschis despre aspecte intime ale vieții sale, într-un interviu acordat The Guardian.

Născut în Alabama, Walton Goggins, în vârstă de 53 de ani, s-a mutat în Los Angeles, unde și-a deschis o spălătorie auto și a luat lecții de actorie.

Printre filmele sale se numără Lincoln, Django Unchained, The Hateful Eight și Tomb Raider. Joacă rolul dublu al Ghoul și Cooper Howard în serialul Fallout de la Amazon și a jucat în cel de-al treilea sezon al serialului The White Lotus. The Uninvited, noul său film, rulează în cinematografe. Este căsătorit pentru a doua oară, are un fiu și locuiește în nordul statului New York.

Într-un interviu acordat The Guardian, Goggins a împărtășit detalii despre viața sa personală. Actorul a dezvăluit că face curățenie obsesiv, că îi este dor de dinții săi naturali din față, pe care i-a pierdut în copilărie, și că are o colecție de nisip și pământ.

Nu în ultimul rând, actorul a vorbit și despre persoana pe care o admiră cel mai mult: soția sa.

The Guardian: Care este cea mai mare frică a ta?

Walton Goggins: Șerpii.



– Care este cea mai veche amintire a ta?

– O priveam pe mama cum se îmbracă pentru serviciu când aveam vreo patru ani. Era o mamă singură și am crezut că este cea mai frumoasă femeie din lume.

– Ce persoană în viață admiri cel mai mult și de ce?

– Soția mea, datorită lecțiilor pe care le-am învățat și a ceea ce am depășit de-a lungul timpului nostru împreună.

– Care este trăsătura pe care o deplânzi cel mai mult la tine?

– Nesiguranța în jurul banilor. Am această nesiguranță profundă că nu am suficient pentru a-mi asigura familia.

– Care a fost cel mai jenant moment al tău?

– Să scap un pârț în fața camerei. Filmam un film destul de important și era un prim plan.

– Care este cel mai de preț obiect al tău?

– Această colecție de nisip și pământ în mici recipiente, care reprezintă drumul pe care l-am parcurs.

– Care ar fi superputerea ta?

– Carisma.

– Ce te face nefericit?

– Vinul prost, traficul.

– Ce îți displace cel mai mult la aspectul tău?

– Zâmbetul meu. Este cu adevărat mare. Mi-am pierdut cei doi dinți din față când eram în clasa a cincea. Aveam dinți frumoși. Mi-e dor de ei. Mă întreb cum ar fi fost viața mea dacă aș fi avut propriul meu zâmbet.

– Care este obiceiul tău cel mai neplăcut?

– Obesia mea când vine vorba de curățenie.

– Cine este persoana celebră de care ești îndrăgostit?

– Timothée Chalamet.

– Ai alege faima sau anonimatul?

– Dacă aș putea obține o rezervare la un restaurant unde vreau să merg, aș alege faima.

– Care a fost ultima minciună pe care ai spus-o?

– Că trebuia să lucrez – a fost pentru a scăpa de un interviu.

– Care este plăcerea ta vinovată?

– Un cocktail și o baie în Marea Mediterană.