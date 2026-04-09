Unul dintre cei mai populari actori în Germania a murit la 95 de ani. A jucat și în seria Caracatița

Actorul elvețian Mario Adorf, un actor capabil să interpreteze roluri variate, de la mafioți puternici la membri ai înaltei societăți și oameni ai legii, a decedat miercuri, 8 aprilie, în apartamentul său din Paris, după o scurtă boală. Avea 95 de ani, scrie ziarul italian Corriere della Sera.

A primit Pardo d'onore la Festivalul de la Locarno în 2016.

Adorf a jucat în peste 200 de filme pentru cinema și televiziune.

Născut la Zurich pe 8 septembrie 1930 din Alice Adorf, o asistentă medicală germană, și din chirurgul calabrez Matteo Menniti, care era deja căsătorit, Mario Adorf a devenit celebru în 1957 în rolul unui ucigaș de femei din filmul „Ordinul secret al celui de-al Treilea Reich” al lui Robert Siodmak. Ulterior, a interpretat roluri de personaj negativ.

A obținut roluri importante în adaptările cinematografice ale operelor literare precum „Toba de tinichea” (1979) al lui Volker Schlöndorff, după romanul omonim al laureatului Nobel pentru Literatură, Gunther Grass, și „Cazul Katharina Blum” (1975), regizat de Volker Schlöndorff și Margarethe von Trotta, după romanul „Onoarea pierdută a Katharinei Blum” al lui Heinrich Böll.

Începând din 1980, și-a concentrat activitatea asupra televiziunii, participând la seriale de succes precum „Caracatița 4”, „Marco Polo”, „Fantaghirò” și „Il ritorno del piccolo Lord”, precum și la numeroase producții germane.