Unul dintre cele mai așteptate seriale Netflix a pus ochii pe actorul care să îi succeadă lui Tom Hanks într-un rol celebru

Netflix a anunțat în primăvara anului trecut că a cumpărat drepturile de adaptare a romanului „Secretul secretelor” pentru a face un serial bazat pe acesta. Directorii companiei de streaming poartă acum negocieri pentru rolul principal cu un actor mai puțin cunoscut publicului larg, care ar trebui să pășească în umbra legendarului Tom Hanks.

„Expertul în simbologie Robert Langdon pornește într-o cursă contracronometru împotriva unor forțe străvechi pentru a salva o cercetătoare dispărută și manuscrisul ei revoluționar, ale cărui descoperiri au puterea de a schimba pentru totdeauna modul în care omenirea înțelege mintea umană”, notează descrierea oficială publicată de Netflix pentru serialul bazat pe romanul scriitorului american Dan Brown.

Romanele sale „bestseller” sale, precum „Îngeri și demoni”, „Codul lui Da Vinci”, „Simbolul pierdut”, s-au vândut în peste 250 de milioane de exemplare la nivel mondial.

Dintre cărțile sale, trei au fost ecranizate pentru marele ecran. Seria de filme a început cu „Codul lui Da Vinci”, lansat în 2006, urmat de „Îngeri și demoni” în 2009 și „Inferno” în 2016.

În toate aceste filme, Robert Langdon este interpretat de Tom Hanks, producțiile fiind regizate de cineastul american premiat cu Oscar Ron Howard și realizate de Columbia Pictures. Franciza de lungmetraje a obținut încasări totale de peste 2,2 miliarde de dolari.

Cine este Morgan Spector, actorul dorit de Netflix pentru rolul jucat anterior de Tom Hanks

Variety și Deadline scriu că Netflix este acum în discuții cu actorul Morgan Spector pentru rolul principal.

Cum se întâmplă de regulă în situații de acest gen, reprezentanții Netflix nu au dorit să confirme negocierile cu Spector.

Variety și Deadline sunt două dintre cele mai bine informate site-uri specializate în industria divertismentului. De exemplu, acestea au scris încă din noiembrie 2023 că sezonul 2 al „Wednesday”, primul serial original al Netflix filmat în România, va fi turnat în Irlanda. Netflix a confirmat oficial informația abia peste jumătate de an.

În ceea ce privește decizia de acum, alegerea producătorilor de la Netflix ar putea părea oarecum neobișnuită, având în vedere că Spector este mai puțin cunoscut publicului larg și ar trebui să pășească în umbra legendarului Tom Hanks.

Însă actorul american în vârstă de 45 de ani s-a afirmat la Hollywood în ultima perioadă datorită interpretării sale din apreciatul serial „Epoca de aur” (The Gilded Age) difuzat de HBO Max și serii precum „Black Rabbit” de pe Netflix, „Complotul împotriva Americii” (HBO Max) și „Homeland” (Netflix).

Variety mai notează că, dacă cele două părți vor bate palma, Spector se va alătura unui club select de actori care sunt protagoniști atât ai unui serial Netflix, liderul pieței de streaming, cât și ai unei serii HBO Max, platforma cu cele mai apreciate producții.

Actorul Morgan Spector, FOTO: Evan Agostini / AP / Profimedia

Când ar putea apărea viitorul serial Netflix

Faptul că producția abia a început negocierile cu actorii care să joace în ea arată că aceasta este încă într-un stadiu incipient. Având în vedere cât durează de regulă la Hollywood filmarea unor astfel de producții, e aproape exclus ca serialul „Secretul secretelor” să apară pe Netflix înainte de 2027.

În schimb, HBO Max a anunțat că al patrulea sezon al serialului „Epoca de aur” cu Morgan Spector urmează să fie lansat toamna aceasta. Platforma de streaming deținută de gigantul Warner Bros Discovery nu a anunțat însă deocamdată data exactă.

Tot pe HBO Max pot fi văzute în prezent și filmele bazate pe romanele lui Dan Brown – „Codul lui Da Vinci”, „Îngeri și demoni” și „Inferno”.

Cele trei filme cu Tom Hanks în rolul lui Robert Langdon pot fi văzute de asemenea în streaming pe platforma Amazon Prime Video. Ele nu sunt incluse în abonamentul lunar, dar pot fi închiriate individidual contracost din vasta cinematecă online lansată de Prime Video și în România mai devreme în cursul acestui an.

„Simbolul pierdut”, serialul realizat de Peacock pe baza romanului din 2009 al lui Dan Brown, nu este în schimb disponibil pe SkyShowtime. Aceasta difuzează de regulă în România producțiile originale ale Peacock, platformă de streaming ce e disponibilă doar în SUA.