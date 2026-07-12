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Actualitate

Unul dintre cele mai așteptate seriale Netflix a pus ochii pe actorul care să îi succeadă lui Tom Hanks într-un rol celebru

Sebastian Jucan
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Netflix a anunțat în primăvara anului trecut că a cumpărat drepturile de adaptare a romanului „Secretul secretelor” pentru a face un serial bazat pe acesta. Directorii companiei de streaming poartă acum negocieri pentru rolul principal cu un actor mai puțin cunoscut publicului larg, care ar trebui să pășească în umbra legendarului Tom Hanks.

  • Netflix a anunțat în luna mai a anului trecut că va face un serial bazat pe noul roman scris de  Dan Brown, cu aproape jumătate de an înainte ca acesta să apară în librării. Însă compania americană de streaming nu a oferit de atunci nicio actualizare majoră privind stadiul proiectului, deși serialul este considerat unul dintre cele mai așteptate ale platformei datorită popularității romanelor lui Brown.
  • Acum, este dezvăluit, de două dintre cele mai informate site-uri de la Hollywood, numele actorului cu care Netflix negociază pentru rolul principal.
  • Autorul american Dan Brown, în vârstă de 62 de ani, este unul dintre cei mai citiți scriitori ai secolului XXI, grație romanelor sale „bestseller” sale precum „Îngeri și demoni”, „Codul lui Da Vinci” sau „Simbolul pierdut”.