Platforma de streaming care a luat din nou fața Netflix și a obținut cele mai multe nominalizări la Premiile Emmy

Netflix e liderul pieței de streaming la nivel mondial, însă când vine vorba de nominalizările la Premiile Emmy, considerate „Oscarurile televiziunii”, platforma rivală HBO Max a obținut cele mai multe nominalizări și în 2026.

Drama medicală „The Pitt” de pe HBO Max a obținut cele mai multe nominalizări (25) pentru ediția din 2026 a Premiilor Emmy, urmată de serialul de comedie Hacks (24 nominalizări), o altă producție a HBO ce poate fi văzută în streaming pe platforma gigantului Warner Bros Discovery.

Netflix a obținut cele mai multe nominalizări (16) pentru serialul său limitat de dramă „Beef”.

În total, producțiile disponibile pe HBO Max au obținut 122 de nominalizări, Netflix a primit 111, iar Apple TV, platformă care nu este disponibilă în România, a completat podiumul, cu 87 de nominalizări.

La gala de anul trecut HBO Max a stabilit un record absolut de 142 de nominalizări la Premiile Emmy. Netflix a avut atunci 120.

Gala Premiilor Emmy din 2026 va avea loc în data de 14 septembrie, de la ora 20:00 (ora Coastei de Est a SUA).

Câte nominalizări au primit serialele celorlalte platforme de streaming la Premiile Emmy 2026

În pofida faptului că a investit în ultimii ani sume uriașe pentru a-și diversifica portofoliul cu seriale precum „The Night Manager” și „Fallout”, Amazon Prime Video a obținut doar 28 de nominalizări la ediția de anul acesta a „Oscarurilor televiziunii”.

Producțiile originale ale Disney+ au primit 14 nominalizări, însă bilanțul platformei de streaming este ridicat de producții ale celorlalte branduri din portofoliul vast al Disney. Platforma de streaming Hulu a Disney a obținut 22, iar co-producțiile realizate de Hulu și televiziunea FX au obținut alte 23 de nominalizări.

FX este televiziunea deținută de Disney care a produs în ultimii ani seriale de mare succes precum „Shogun”, „The Bear” sau „The Lowdown”. Toate producțiile Hulu și FX pot fi văzute în România pe Disney+. National Geographic, un alt brand deținut de Disney, a obținut 12 nominalizări la Premiile Emmy.

Platforma de streaming Peacock a obținut 18 nominalizări, în timp ce Paramount+ și Showtime câte una. Majoritatea serialelor celor trei platforme, dar nu toate, pot fi văzute în România pe SkyShowtime.

Lista completă a nominalizărilor pentru ediția din 2026 a Premiilor Emmy poate fi găsită AICI.