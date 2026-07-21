Unul dintre cele mai grave atacuri ale Rusiei la Marea Neagră declanșează un protest diplomatic al Indiei

Atacarea navelor comerciale și pierderea de vieți omenești în rândul civililor sunt „inacceptabile”, a transmis guvernul indian, citat de Reuters.

India a convocat un înalt diplomat rus și și-a exprimat „îngrijorarea profundă” după ce un atac cu rachete a ucis patru indieni aflați pe o navă cargo din Marea Neagră, care părăsea un port ucrainean.

Ucraina a afirmat că Rusia a lovit duminică nava „Golden Leo” – o navă sub pavilionul Guineei-Bissau, cu echipaj din India și Siria – cu trei rachete de croazieră, atac în urma căruia au murit 10 persoane, inclusiv patru indieni.

Vladimir Ladanov, însărcinatul cu afaceri al Rusiei, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Indiei, se arată într-un comunicat emis marți de minister.

Ladanov a fost rugat să transmită îngrijorările puternice ale Indiei și i s-a spus că atacarea navelor comerciale și pierderea de vieți omenești în rândul civililor care a rezultat sunt „inacceptabile”, se menționează în comunicat.

„Astfel de atacuri subminează siguranța, securitatea și stabilitatea comerțului maritim internațional”, se mai precizează în comunicat.

Nava „Golden Leo” este deținută de compania Ocean Grace Shipping Ltd, cu sediul în Mumbai, potrivit datelor LSEG.

India a pierdut, de asemenea, marinari în conflictul din Iran și a protestat atât față de Statele Unite, cât și față de Iran cu privire la aceste pierderi.

Războiul în Marea Neagră

Marea Neagră a fost un punct fierbinte al războiului din Ucraina în lunile care au urmat invaziei la scară largă a Rusiei.

Un acord menit să atenueze șocul prețurilor la nivel global și să permită ambelor țări să exporte cereale a permis reluarea transporturilor maritime.

Cu toate acestea, Moscova și Kievul își intensifică acum atacurile în Marea Neagră și Marea Azov, vizând surse cheie de venit.

Forțele ucrainene au lovit infrastructura energetică rusă, inclusiv petroliere, în timp ce Rusia își intensifică atacurile asupra porturilor și a navelor de marfă ale Ucrainei.

Ministerul Apărării al Rusiei a declarat luni că forțele sale au lovit în timpul nopții rezervoarele de combustibil din portul Odesa, a relatat Interfax.

Atacurile rusești au ucis 28 de persoane în regiunea Odesa în această lună, a declarat luni guvernatorul regiunii.

Marți, un vas care transporta gaz petrolier lichefiat a fost lovit în Marea Neagră, la aproximativ 40 de kilometri de Sfântu Gheorghe.

„Nava plecase din portul Alexandria (Egipt) și se îndrepta către Reni (Ucraina), având la bord o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane”, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență.

Rusia și Ucraina, importanți exportatori de cereale

Atât Rusia, cât și Ucraina sunt exportatori importanți de cereale, iar reînnoirea violențelor pe această rută a stârnit îngrijorări cu privire la aprovizionare.

Ucraina, care în ultimele sezoane a livrat aproximativ 6% din exporturile mondiale de grâu și aproximativ 11% din exporturile mondiale de porumb, a pierdut aproximativ o treime din capacitatea sa de a exporta cereale prin porturile sale de la Marea Neagră din cauza atacurilor rusești cu rachete și drone, au afirmat comercianții și analiștii.

Atacurile ucrainene au forțat Rusia, cel mai mare exportator mondial de cereale, să limiteze transportul maritim în Marea Azov – o rută pe care circulă în mod normal aproximativ un sfert din exporturile sale de cereale, au declarat surse pentru Reuters.