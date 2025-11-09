Unul dintre cele mai importante târguri de Crăciun din București se mută. Trupe celebre în România vor cânta la el

În 2024, Primăria Sectorului 3 a organizat târgul de Crăciun la Hala Laminor, atât în interior, unde se aflau căsuțele și se organizau concertele, cât și în exterior, unde era montat patinoarul. Anul acesta, târgul se mută, scrie site-ul B365.ro.

Târgul de Crăciun ar urma să aibă loc în perioada 27 noiembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, în intervalul orar 12:00-22:00, iar anunțul de licitație postat pe SEAP cuprinde și activitățile pentru seara de Revelion.

Primăria Sectorului 3 a lansat o licitație în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) cu titlul „Prestare servicii în vederea organizării unor manifestări cultural-artistice dedicate sărbătorilor de iarnă în Sectorul 3 al Municipiului București”, contract ce valorează 1.700.000,00 de lei, bani de la bugetul local. Data limită pentru depunerea ofertelor este 11 noiembrie 2025, ora 12:00.

În toate zilele de weekend, pe toată perioada desfășurării târgului, vor avea loc recitalurilor artistice în intervalul orar 19.00 – 22.00, care vor avea o durată de 50-60 de minute. Astfel că, pe scena târgului de Crăciun ar urma să urce:

Direcția 5

Zdob și Zdub

Cargo

Bere Gratis

Proconsul

Puya

Damian Drăghici & Brothers

Azur

Generic

L.A.

Spitalul de Urgență, recital

Diana Matei și Taraful Cleante

3 Sud Est

Arsenium (fost O-zone)

Revelion 2026 în rondul din Piața Alba Iulia

Operatorului economic care va organiza Târgul de Crăciun din Piața Alba Iulia i se cere și organizarea unui moment artistic de Revelion, la care vor participa minim 5 artiști naționali.