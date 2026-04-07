Unul dintre cele mai mare ziare de sport ale lumii, după moartea lui Mircea Lucescu: „O legendă a fotbalului, acest globetrotter”

Moartea lui Mircea Lucescu la 80 de ani e consemnată de toate marile publicații de sport ale lumii. Printre ele și ziarul francez, L’Equipe, care vorbește în termeni elogioși de antrenorul român.

„O legendă a fotbalului românesc și european s-a stins. Fost atacant și apoi antrenor, Mircea Lucescu a decedat marți, la vârsta de 80 de ani. Selecționer al României până la barajele pentru Cupa Mondială de la sfârșitul lunii martie, acest globetrotter a fost nevoit să-și înceteze misiunea din cauza problemelor de sănătate tot mai grave, înainte de a fi internat la București pe 29 martie, apoi transferat la terapie intensivă o săptămână mai târziu”, scrie L’Equipe.

Ziarul face apoi o trecere în revistă a palmaresului lui Lucescu ca antrenor. „Fost jucător de bază al echipei Dinamo București și internațional român (70 de selecții, 9 goluri) în perioada în care a activat pe teren, a început să antreneze în 1979, la Corvinul Hunedoara, înainte de a prelua pentru prima dată conducerea echipei naționale, apoi a petrecut cinci sezoane pe banca fostului său club, între 1985 și 1990. Acestea au fost începuturile unei cariere de peste 45 de ani pe băncile de rezerve din România, Italia (Pisa, Brescia, Reggiana, Inter Milano), Turcia (Galatasaray, Besiktas) sau Rusia (Zenit Sankt Petersburg).”

