Unul dintre cele mai mari festivaluri din România devine gratuit, iar spectatorii își vor primi înapoi banii pe bilete

ARTmania Festival, care are loc în fiecare an la Sibiu, nu se va desfăşura în 2026 în formatul cu care publicul nostru este obişnuit, anunță News.ro.

„Decizia vine în urma unui blocaj legislativ prin intrarea in vigoare a Normativului pe care, în ciuda demersurilor repetate, nu l-am putut depăşi la timp pentru ediţia din acest an”, anunţă organizatorii. Contravaloarea biletelor va fi returnată integral, inclusiv comisionul de ticketing. ARTmania Festival 2026 – „in Context” (24-25 iulie 2026) va fi un format adaptat, cu acces gratuit, în Piaţa Mare din Sibiu.

„Vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a reveni în Piaţa Mare din Sibiu în 2027, în formatul obişnuit, pentru a continua şi a creşte alături de comunitatea noastră. În 2026 vă aşteptăm, ca în fiecare an, tot în Piaţa Mare, la ARTmania Festival 2026 „in Context” (24-25 iulie 2026), cu acces gratuit”, au transmis marţi organizatorii.

De 20 de ani şi 18 ediţii, pe scena din Piaţa Mare au urcat artişti care au definit generaţii: KORN, Dream Theater, Nightwish, Within Temptation, Opeth, Apocalyptica, Meshuggah, Serj Tankian, Die Toten Hosen şi mulţi alţii.

Potrivit organizatorilor, la festival vin în fiecare an circa 7.000 de participanți.

Ce reclamă organizatorii

Potrivit organizatorilor, „începând cu 1 mai 2025, a intrat în aplicare Normativul P118/1-2025 privind securitatea la incendiu, emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Noile reglementări au un impact direct asupra organizării evenimentelor în aer liber, în special asupra celor cu acces pe bază de bilete şi cu perimetru delimitat prin sisteme de împrejmuire. Astfel, sunt impuse distanţe de siguranţă faţă de clădiri care, în configuraţia istorică a Pieţei Mari din Sibiu, reduc drastic suprafaţa utilizabilă. Iar amenajările pentru spectacole sunt încadrate la niveluri de stabilitate IV sau V; se impun distanţe de siguranţă de 12-15m faţă de clădiri, care cresc la 24-30m pentru capacităţi de peste 400 de persoane; aceste distanţe trebuie respectate inclusiv faţă de terasele comerciale din Piaţa Mare. În configuraţia actuală a Pieţei Mari, aplicarea acestor prevederi reduce drastic suprafaţa utilizabilă pentru festival la aproximativ 1.300 mp, comparativ cu 7.120 mp în anii precedenţi. Practic, organizarea unui festival de talie internaţională în Piaţa Mare devine imposibilă”.

Programul va fi anunţat imediat după publicarea rezultatelor evaluării.

Organizatorii mai anunță că începând cu 4 mai, contravaloarea biletelor va fi returnată integral, inclusiv comisionul de ticketing. Biletele fizice vor fi returnate prin completarea formularului online şi transmiterea documentelor necesare.