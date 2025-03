Unul dintre cele mai mari proiecte de cercetare coordonate de o instituție din România, prezentat în plenul Parlamentului European

Pe 27 Martie GeoEcoMar a prezentat la Bruxelles rezultatele proiectului DOORS, o colaborare internațională pentru cercetarea Mării Negre.

Institutul Național de Geologie și Geoecologie Marină (GeoEcoMar) a prezentat în 27 martie în plenul Parlamentului European rezultatele unuia dintre cele mai mari proiecte de cercetare coordonate de o instituție românească – DOORS (Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea). DOORS este unul dintre cele mai mari proiecte de cercetare și inovare coordonate vreodată de o instituție românească și a fost finanțat prin programul Horizon 2020. Proiectul a avut un buget de 9 milioane de euro și a fost derulat de un consorțiu de 35 de parteneri, printre care se numără universități, institute de cercetare și companii din 16 țări, inclusiv Consorțiile Europene de Infrastructuri de Cercetare (ERICs) relevante.

Prezentarea acestui proiect a avut loc în cadrul unui eveniment susținut de către domnii europarlamentari Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European și al domnului europarlamentar Ștefan Mușoiu, membru al Comisiilor Europarlamentare de Transport și a beneficiat de prezența Charlinei Vitcheva – Director General al Direcției Generale pentru Afaceri Maritime și Pescuit, precum și a mai multor șefi de unitate din direcțiile generale de Cercetare – Inovare, Afaceri Maritime și cea pentru Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie.

S-au prezentat rezultatele proiectului DOORS și ce înseamnă acesta pentru o mai bună cunoaștere a Mării Negre, pentru mai mulți membri ai consorțiului din Bulgaria, Grecia, Turcia, Irlanda și Marea Britanie. Și-au exprimat experiențele personale și ce au avut de învățat din proiectul DOORS studenți, doctoranzi și tineri cercetători din statele riverane Mării Negre, dar și reprezentanți ai firmelor high tech specializate în domeniul marin.

Partea finală a evenimentului a fost dedicată unei serii de prezentări care privesc viitorul cercetării la Marea Neagră și care sunt căile de urmat în viitor. Vorbitorii au fost reprezentanți, șefi de unitate ai direcțiilor generale relevante ale Comisiei Europene precum și ale altor inițiative ale Uniunii Europene.

„După aproape patru ani de implementare, în ciuda provocărilor majore precum pandemia COVID-19 și războiul din Ucraina, proiectul DOORS se apropie de finalizare, reușind să își atingă și chiar să își depășească obiectivele. Rezultatele obținute au consolidat semnificativ integrarea Mării Negre în comunitatea internațională de cercetare. Vom expune în plenul Parlamentului European cunoștințele extinse generate de această cercetare, în contextul eforturilor europene desfășurate de peste un deceniu pentru sprijinirea dezvoltării durabile în regiunea Mării Negre. Proiectul DOORS a contribuit semnificativ la implementarea Agendei Strategice de Cercetare și Inovare pentru Marea Neagră. De asemenea, vom prezenta și pașii importanți făcuți în direcția unei mai bune înțelegeri a Mării Negre și a modului în care poate fi utilizată în mod sustenabil în viitor”, a declarat prof. Adrian Stănică, Director General al GeoEcoMar și Coordonator General al Proiectului H2020 DOORS înainte de eveniment.

Trei piloni de dezvoltare a Mării Negre

Proiectul DOORS este structurat în jurul a trei piloni de dezvoltare esențiali. Primul vizează crearea unui portal centralizat de acces la date științifice despre procesele Mării Negre. Acest sistem integrat, denumit „Sistemul de Sisteme”, permite accesul liber oricăror persoane interesate la informații esențiale privind procesele care se petrec în Marea Neagră. Utilizatorii au astfel la dispoziție informații obținute în numeroase moduri, de la măsurători in situ, date satelitare și modele numerice hidrodinamice complexe. Campaniile științifice desfășurate la bordul navei de cercetare „Mare Nigrum” (cea mai mare navă de cercetare operațională din Marea Neagră, sub pavilion românesc) au adus o serie de premiere științifice pentru bazinul Mării Negre și au contribuit la aprofundarea cunoștințelor despre procesele sale.

În al doilea rând, DOORS are ca scop crearea unui Accelerator al Economiei Albastre, destinat sprijinirii inițiativelor sustenabile care valorifică serviciile ecosistemice ale Mării Negre într-un mod responsabil. Acest pilon a avut ca scop dezvoltarea competențelor și a planurilor de sprijin pentru creșterea economică durabilă în regiune, formând viitoarea generație de antreprenori care vor exploata resursele Mării Negre în limite sustenabile.Aceste idei au fost puse în practică prin numeroase activități – de la cursuri de instruire pentru firmele mici și start-up-urile interesate de dezvoltarea Economiei Albastre la Marea Neagră la evaluări ale serviciilor ecosistemelor marine care au potențial mare de dezvoltare și la crearea unui grup de inițiativă care urmărește susținerea ideilor de afaceri inovative și sustenabile de către investitori privați.

Al treilea pilon este cel de educație și dezvoltare de capacități pentru viitoarele generații de utilizatori de date științifice, beneficiind atât comunitățile locale, cât și mediul înconjurător al Mării Negre. De la formarea noilor cercetători la exerciții de învățare reciprocă și planuri educaționale pe termen lung, dar și la pregătirea unui program de Master dedicat Mării Negre și lansarea unui eveniment ERASMUS+, DOORS a sprijinit consolidarea capacităților în regiune. Totodatǎ, au fost lansate programe de alfabetizare oceanică în țările riverane Mării Negre, precum și inițiative dedicate științei cetățenești.

Pașii de urmat în viitor

În cadrul evenimentului a fost reprezentat şi nivelul actual de cunoaștere a Mării Negre, pașii realizați pentru dezvoltarea unui Geamăn Digital al acesteia, implementarea economiei albastre sustenabile și consolidarea legăturii dintre mare și comunitățile sale riverane. De asemenea, discuția a vizat și modul în care vor fi continuate eforturile în anii următori.

„Un alt obiectiv important care va fi dezbătut în cadrul acestui eveniment va fi viitorul Mării Negre – modul în care eforturile științifice actuale vor continua, în vederea înțelegerii caracteristicilor unice ale acestui ecosistem și a celor mai bune metode de valorificare sustenabilă a resurselor sale. Este necesar un dialog deschis despre viitorul acestui proces strategic de cercetare și inovare, având în vedere atât perspectivele pe termen scurt, cât și cele pe termen lung pentru regiune. O atenție deosebită va fi acordată susținerii pentru dezvoltarea Economiei Albastre în regiunea Mării Negre, inclusiv pentru viitoarea reconstrucție ecologică a zonelor marine afectate de Războiul din Ucraina”, a adăugat prof. Adrian Stănică.

Despre DOORS

Agenda Strategică de Cercetare și Inovare pentru Marea Neagră a fost lansată oficial în mai 2019, în cadrul Președinției României a Consiliului Uniunii Europene. Alături de Agenda Maritimă Comună, finalizată și aprobată în aceeași perioadă, aceasta a furnizat o direcție strategică pentru o înțelegere mai profundă a Mării Negre, a ecosistemelor sale specifice și a proceselor care o reglează. Agenda pune un accent deosebit pe cunoaștere ca resursă esențială pentru utilizarea sustenabilă a resurselor naturale ale Mării Negre, în beneficiul comunităților de coastă. Crearea, lansarea și validarea acestei agende au fost precedate de un proces de doi ani, cu un moment decisiv în timpul Președinției Bulgariei la Consiliul UE, în primul semestru al anului 2018, prin documentul „Burgas Vision Paper for the Black Sea”. Ulterior lansării Agendei, Comisia Europeană, prin Direcția Generală pentru Cercetare și Inovare (DG RTD), a inițiat un apel pentru proiecte menite să sprijine implementarea acesteia. Printre cele două proiecte câștigătoare s-a numărat DOORS.

Articol susținut de GeoEcoMar