Unul dintre cele mai populare modele Dacia devine în premieră mașină de taxi în Germania

O companie specializată în conversia și adaptarea diverselor tipuri de automobile pune în premieră modelul Dacia Duster în pretențiosul domeniu al taxiurilor din Germania.

Taxiurile germane sunt faimoase pentru culoarea bej „fildeș”, dar și pentru faptul că, în general ,sunt modele în trei volume (berline) cu mult spațiu la interior. Cel mai adesea, taxi-urile germane sunt Mercedes, Volkswagen, Toyota și Skoda. Acum intră pe piață și marca românească Dacia.

O companie numită Intax a lansat un kit prin care SUV-ul Dacia Duster poate fi transformat ușor în taxi pentru Germania, scriu site-urile Auto Motor und Sport și rushlane.com.

Kit-ul de conversie include, printre altele, colantarea exterioară, suportul pentru lampa de taxi, aparatul de taxat și stația radio de la interior, dar și un sistem de alarmă de urgență.

Prețul pachetului este de 3.150 de euro și opțional poate fi adăugată și tapițerie din piele. Pot fi aplicate și modificări la consola de bord și pot fi adăugate și diverse lumini la interior.

Modificările pot fi aplicate pe motorizările hibride sau pe GPL de la Duster 3. Prețurile pentru versiunea de serie Duster 3 pornesc de la aproximativ 19.000 euro.

Cel mai adesea, taxi-urile germane sunt modele mult mai scumpe decât mașinile Dacia. Câteva exemple ar fi Mercedes-Benz Clasa E, Volkswagen Passat, Ford Mondeo, Skoda Octavia, Skoda Superb, Toyota Corolla și Toyota Prius.