Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat

Co-creatorul „Call of Duty”, Vince Zampella, o figură importantă în lumea jocurilor video, a murit duminică la vârsta de 55 de ani într-un accident de mașină în suburbia Los Angelesului, a anunțat luni compania Electronic Arts (EA), relateaz[ AFP.

Vince Zampella era considerat un pionier al jocurilor first-person shooter (FPS), vândute în sute de milioane de exemplare.

„Știa cu adevărat cum să creeze povești și experiențe care ating esența experienței umane — fie că era vorba de teroare, groază sau eroism”, a declarat Gene Park, jurnalist specializat în jocuri video la Washington Post, pe canalul NBC4.

Dezvoltatorul și directorul studioului Respawn Entertainment conducea Ferrari-ul său pe o șosea din nordul Los Angelesului duminică, în momentul accidentului, potrivit NBC4.

„Din motive necunoscute, vehiculul a ieșit de pe șosea, a lovit un parapet de beton și a fost complet cuprins de flăcări”, a precizat poliția rutieră din California într-un comunicat.

Accidentul, filmat

În imagini obținute de TMZ, se vede o mașină Ferrari roșie ieșind cu viteză dintr-un tunel de pe autostrada Angeles Crest din Altadena, California. La scurt timp, mașina sport derapează și se lovește de parapetele de beton dintre marginea drumului și munții San Gabriel.

Poliția rutieră din California a prezicat că în mașină se aflau două persoane în momentul accidentului: un pasager care a fost aruncat din mașină și Vince, care, potrivit poliției, a rămas blocat în mașină. În înregistrarea video se vede cum niște persoane îl trag pe pasager din mașina în flăcări.

Conform TMZ, tronson de autostradă unde a murit Zampella este cunoscut drept un loc unde oamenii fac tot felul de cascadorii cu mașina.

Jocul „Call of Duty”, pe care Vince Zampella l-a co-creat, are peste 100 de milioane de jucători activi pe lună.

Al șaselea joc din seria „Battlefield”, tot din portofoliul său, a doborât noi recorduri pentru această altă franciză, care a cucerit peste 100 de milioane de jucători în douăzeci de ani.

„Influența lui Vince asupra industriei jocurilor video a fost profundă și extinsă”, a comentat EA. „Munca sa a contribuit la modelarea” jocurilor moderne, potrivit companiei, și a „inspirat milioane de jucători și dezvoltatori din întreaga lume”.

„Un titan”

Vince Zampella a fondat, de asemenea, Respawn Entertainment, studioul care a produs „Titanfall”, „Apex Legends” și „Star Wars Jedi”.

Pasionat de jocurile de rol, el s-a făcut cunoscut cu jocul „Medal of Honor: Allied Assault”, lansat în 2002, al cărui principal dezvoltator a fost.

În timpul procesului de concepție, el a colaborat cu regizorul Steven Spielberg, inițiatorul francizei „Medal of Honor”.

În același an, Vince Zampella și-a fondat propriul studio, Infinity Ward, împreună cu alți doi designeri de jocuri video, Jason West și Grant Collier.

Primul lor titlu a fost „Call of Duty”, un joc FPS care a marcat o reînnoire a genului. Jocul și continuările sale s-au vândut de atunci în peste 500 de milioane de exemplare.

A fondat propria companie

Devenit proprietarul Infinity Ward, Activision i-a concediat totuși, în 2010, pe Vince Zampella și Jason West, care au dat în judecată compania pentru concediere abuzivă și au obținut o înțelegere amiabilă în 2012.

Cei doi parteneri au creat apoi un nou studio, Respawn Entertainment, cumpărat de Electronic Arts în 2017.

În 2021, EA i-a încredințat franciza „Battlefield”, consolidându-i reputația ca una dintre cele mai influente figuri din domeniul jocurilor first-person shooter.

„A fost o metodă de narare îndrăzneață și transgresivă, înscrisă într-un moment politic, violent și percutant”, a subliniat Gene Park.

Jurnalistul și prezentatorul premiilor Game Awards, Geoff Keighley, l-a salutat pe X ca fiind „un titan al industriei jocurilor video”.

Studioul Respawn i-a adus un omagiu fondatorului său pe contul X al francizei „Battlefield”, salutând „modul în care venea în fiecare zi, având încredere în echipele sale, încurajând ideile îndrăznețe și crezând în Battlefield și creatorii săi”.