Unul dintre disidenții anti-Bolojan din PNL cere alegeri interne „de jos în sus”. Thuma s-a întâlnit cu primarii liberali din Ilfov

Preşedintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, unul dintre contestatarii actualei conduceri a PNL, transmite joi, după discuţii cu primarii liberali din Ilfov că PNL are nevoie de alegeri interne, de jos în sus iar când vor ajunge la congres, de data aceasta să fie un congres al partidului cu delegaţi aleşi în filiale, nu cu angajaţi aduşi din companii de stat, informează News.ro.

„Am adunat astăzi, la Biroul Politic Judeţean, toţi primarii PNL din Ilfov. I-am ascultat pe fiecare. Fără excepţie. Nu a fost o şedinţă de bifat. Au vorbit oameni care au bătut la fiecare uşă, din comună în comună şi din oraş în oraş, care au adus voturi reale şi care stau zilnic faţă în faţă cu problemele oamenilor. Au spus deschis ce merge şi, mai ales, ce nu mai merge în partid. La noi, deciziile se iau prin consultare. Nu prin anunţ, nu prin comunicat venit de la centru. Concluzia a fost una singură, votată în unanimitate: PNL are nevoie de alegeri interne, de jos în sus”, a scris Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, pe Facebook.

Thuma: „Aștept să aud și celelalte județe”

Thuma arată că „un partid nu se reconstruieşte de sus în jos şi nu se reformează din birouri şi nici prin preşedinţi interimari care au primit funcţia printr-o semnătură, nu printr-un vot ci se reformează din filiale, din primării, de la oamenii care îşi pun în fiecare zi numele şi obrazul în faţa cetăţenilor”.

„De aceea, ordinea contează: întâi alegeri în fiecare filială, apoi la nivel naţional. Conducerea partidului trebuie să se sprijine pe ce votează membrii din teritoriu, nu membrii să afle de la centru pe cine au de ascultat. Iar când vom ajunge la congres, haideţi ca de data aceasta să fie un congres al partidului. Delegaţi aleşi în filiale, primari, aleşi locali, membri care au muncit ani de zile pentru PNL. Nu angajaţi aduşi din companii de stat şi nici oameni puşi acolo pentru că s-au aflat, la momentul potrivit, în preajma cui trebuia”, a mai spus Thuma.

„Ilfovul a spus astăzi ce avea de spus. Aştept să aud şi celelalte judeţe”, adaugă el.

Înlăturat de la șefia PNL Ilfov

În 23 iunie, liberalii au anunţat că nu au fost prelungite mandatele de conducere pentru 12 filiale, între acestea fiind Argeş, condusă de Alina Gorghiu şi Ilfov, condusă de Hubert Thuma.

În plus, liberalii anunţau că au demarat procedurile de excludere din partid a fostului premier desemnat Adrian Veştea şi a celor care l-au susţinut, dar acestea vor fi finalizate doar după ce noul Statut va fi înregistrat la Tribunal.

Congresul pentru validarea unei noi conduceri ar trebui să aibă loc cel târziu în iulie 2027, când expiră mandatul pe doi ani pe care liberalii i l-au dat lui Ilie Bolojan. Însă, voci din PNL vorbesc despre organizarea unui Congres Extraordinar chiar în câteva luni. Motivația ar fi nevoia unei „limpeziri a apelor” cât mai rapidă cu privire la conducerea de drept a partidului, după ce instanța a anulat deciziile prin care liberalii și-au ales o nouă echipă, fără susținătorii lui Adrian Veștea.

Funcția de președinte este râvnită și de Alin Tișe, lider din tabăra contestatarilor, care conduce în prezent Consiliul Judeţean Cluj, potrivit unor surse liberale.

După intrarea în opoziție, președintele PNL Ilie Bolojan a plecat în turneu. Șeful partidului merge, rând pe rând, în filialele PNL din țară. Este „ruta de dezbatere și convingere”, înainte de Congresul în care liberalii își vor alege noua conducere, au spus mai mulți politicieni din PNL pentru HotNews.

În Călărași și Teleorman, unde gruparea anti-Bolojan este mai puternică, o mare parte a primarilor liberali au absentat de la întâlnirea cu președintele partidului.