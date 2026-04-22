Unul dintre marii susținători ai lui Trump anunță că e „chinuit” de gândul că l-a sprijinit: „Îmi pare rău că am indus oamenii în eroare”. Cum s-a ajuns aici

Jurnalistul conservator Tucker Carlson a devenit tot mai critic la adresa lui Donald Trump, dar în ultimul podcast acesta a mers mai departe și a cerut scuze publicului pentru rolul jucat în revenirea președintelui la Casa Albă, scriu New York Times și NBC News.

Tucker Carlson, un susținător al lui Donald Trump în timpul campaniei prezidențiale din 2024, a spus că acum regretă acest sprijin și că va fi „chinuit” mult timp de acest rol.

Carlson, un erou al presei conservatoare, a explicat că unul dintre motivele majore ale rupturii este războiul cu Iranul, pe care l-a criticat în mod repetat în ultimele sptămâni.

El a mers chiar mai departe.

„Nu este suficient să spun, ei bine, m-am răzgândit, sau ceva de genul, oh, e rău, mă retrag”, a spus Carlson într-un episod al podcastului său lansat luni.

„Este un moment în care trebuie să ne luptăm cu propria conștiință”, a spus jurnalistul, vorbind cu fratele său, Buckley, care în trecut a redactat discursuri pentru Trump.

„Vom fi chinuiți de asta pentru mult timp. Eu voi fi. Și vreau să spun că îmi pare rău că am indus oamenii în eroare”, a spus el.

„Malefic”

Carlson, fost prezentator la Fox News și critic al intervențiilor externe americane, se află de câteva săptămâni în conflict cu Trump și aliații acestuia pe tema războiului, scrie New York Times.

El a protestat după amenințarea pe care Trump a adresat-o Iranului în duminica Paștelui catolic, potrivit căreia țara va ajunge în iad dacă nu va deschide Strâmtoarea Ormuz.

După publicarea postării, Carlson i-a îndemnat pe oficialii de la Casa Albă să i se opună președintelui, afirmând că comportamentul lui Trump este „malefic”.

Trump a răspuns criticilor războiului într-o postare lungă pe Truth Social acum două săptămâni, spunând că aceștia sunt „proști” și sugerând că Tucker Carlson ar trebui „să consulte un psihiatru bun”.

În postare, Trump a spus că Carlson, care a fost demis de Fox News în 2023, „nu a mai fost niciodată la fel” după ce a părăsit rețeaua.

Vineri, Trump a continuat să-l insulte pe Carlson, scriind că jurnalistul „este o persoană cu un IQ scăzut – întotdeauna ușor de învins și extrem de supraevaluat”.

Relația Trump-Carlson

Carlson a fost la un moment dat cel mai popular prezentator al Fox News în prime-time, în mod special în primul mandat al președintelui Trump.

El a fost dat afară de Fox News după ce postul a acceptat să plătească 787,5 milioane de dolari pentru a soluționa un proces intentat de Dominion Voting Systems, producător de mașini de vot, în legătură cu dezinformările privind alegerile din 2020 promovate de televiziune.

Cazul a scos la iveală un moment în care Carlson și-a denigrat colegii și l-a atacat în privat pe Trump, într-un mesaj dezvăluit cu ocazia procesului: „Îl urăsc din tot sufletul”.

Până în 2024, Carlson a revenit în atenția publicului cu un podcast foarte popular și a aplanat tensiunile cu Trump. Carlson s-a numărat printre cei care l-au convins pe Trump să-l aleagă pe JD Vance ca vicepreședinte.

Despărțirea de Trump

Carlson nu este singurul aliat al lui Trump care s-a distanțat de președinte în ultimele luni, amintește NBC News.

Un cunoscut promotor de teorii ale conspirației, Alex Jones, și fosta deputată Marjorie Taylor Greene au cerut invocarea celui de-al 25-lea amendament pentru a-l destitui pe Trump din funcție.

Carrie Prejean Boller, care a fost membră a Comisiei pentru Libertatea Religioasă numită de Trump până în februarie, l-a numit pe Trump un „psihopat malefic” într-o postare pe Instagram, iar comentatoarea de extremă dreapta Candace Owens a calificat administrația Trump drept „satanică”.

Podcasteri influenți din așa-numita „manosferă” au criticat, de asemenea, modul în care Trump a gestionat situația cu Iranul.

Joe Rogan a declarat în martie că unii susținători ai lui Trump s-au simțit „trădați” de război, iar Theo Von s-a întrebat dacă războiul îi ajută pe americanii obișnuiți.

Dar chiar și înainte de război, podcasteri proeminenți l-au criticat pe Trump pe teme precum imigrația, dosarele Epstein și relațiile dintre SUA și Israel.