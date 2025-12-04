Unul dintre medicii acuzați de moartea lui Matthew Perry, condamnat la închisoare. Este acuzat că a organizat „exploatarea” actorului

Medicul Salvador Plasencia a recunoscut că i-a vândut lui Matthew Perry, actorul celebrului serial „Friends”, aproximativ douăzeci de flacoane de ketamină în săptămânile de dinainte de moartea sa, potrivit Reuters, citată de News.ro.

Cinci persoane sunt urmărite penal în cazul decesului lui Matthew Perry, care a murit în octombrie 2023 în urma unei supradoze. Dintre ele, doi sunt medici, un asistent personal al vedetei, un intermediar şi o traficantă.

Doctorul Salvador Plasencia, unul dintre principalii responsabili pentru această tragedie, a fost condamnat miercuri la 30 de luni de închisoare, adică doi ani și jumătate.

Deși nu el a furnizat ketamina care l-a ucis pe actorul în vârstă de 54 de ani, doctorul a recunoscut că i-a vândut aproximativ douăzeci de flacoane din acest anestezic strict reglementat în săptămânile de dinainte de moartea sa.

Medicul este acuzat că a organizat „exploatarea” lui Matthew Perry după ce vedeta a recidivat în problemele sale de dependenţă în toamna anului 2023.

„Mă întreb cât va plăti cretinul ăsta”, a scris Plasencia unui alt medic de la care se aproviziona cu ketamină, potrivit unui SMS descoperit de anchetatori.

Flacoanele costau aproximativ 12 dolari pentru medicii implicaţi, dar erau revândute cu 2.000 de dolari actorului, potrivit autorităţilor.

Matthew Perry lua iniţial ketamină sub supraveghere medicală, în cadrul unor şedinţe de terapie împotriva depresiei. Dar acest anestezic legal, apreciat pentru proprietăţile sale stimulante sau euforizante, l-a făcut treptat dependent.

În cadrul micului grup care a exploatat slăbiciunile actorului, dr. Plasencia a acţionat „fără un scop medical legitim”, potrivit acuzării. Uneori, el însuşi îi injecta actorului ketamina, la domiciliul acestuia.

În timpul uneia dintre aceste întâlniri, tensiunea arterială a lui Matthew Perry „a crescut, provocând paralizia” actorului, potrivit anchetei. Un episod care nu l-a împiedicat pe medic să lase mai multe flacoane suplimentare asistentului vedetei.

Moartea actorului, care vorbise public despre problemele sale de dependenţă, i-a şocat pe fanii săi şi a stârnit o avalanşă de omagii la Hollywood. Perry s-a luptat cu dependenţa mulţi ani, încă de pe vremea când juca în Friends, când a devenit una dintre cele mai mari vedete ale generaţiei sale în rolul lui Chandler Bing.

El a jucat în sitcomul de succes de pe NBC alături de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc şi David Schwimmer timp de 10 sezoane, din 1994 până în 2004.