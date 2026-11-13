O bombă amplasată într-un autoturism a rănit vineri la Moscova un fost purtător de cuvânt al fostului premier ucrainean Mikola Azarov, cunoscut pentru pozițiile sale proruse, au anunțat anchetatorii ruși, citați de Reuters. Este al doilea incident de acest fel produs în țară în decurs de două zile.

Serghei Zavorotnii, care a fost cândva unul dintre principalii colaboratori ai lui Mikola Azarov – prim-ministru al Ucrainei în perioada 2010-2014 -, a fost spitalizat după ce mașina pe care o conducea a explodat pe o stradă din Certanovo, un cartier al capitalei ruse, potrivit comunicatului anchetatorilor.

Moscova a acuzat Ucraina pentru asasinatele anterioare ale unor înalți oficiali militari și ale unor persoane cu legături cu Rusia.

Kievul nu a făcut deocamdată niciun comentariu privind noul incident.

Postul de televiziune Ren TV și canalul de Telegram 112 au relatat că Zavorotnii și-ar fi pierdut brațul stâng în urma atacului și că se afla în spital, suferind de comoție cerebrală, coaste fracturate și alte răni.

Canalul de Telegram Baza a publicat o fotografie cu un autoturism negru, cu patru uși, având parbrizul, portierele și bara de protecție din față distruse, pe o stradă din oraș.

Бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный в результате взрыва лишился левой руки и получил тяжелые травмы головы и тяжелые переломы ног . Его ввели в состоянии искуственной комы. Взрыв прогремел сегодня около 10:20 на Кировоградской улице в Москве. Бомба была заложена под днище машины и сработала во время движения. Взрывной волной Завротного выкинуло на улицу, а машина еще проехала 500 м — ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто). (@rucriminalinfo) November 13, 2026

Comitetul de Investigații al Rusiei, instituția care se ocupă de infracțiunile grave, a anunțat că investighează incidentul.

Mikola Azarov alături de Viktor Ianukovici în 2010, FOTO: Efrem Lukatsky / AP / Profimedia

Cum a ajuns la Moscova fostul purtător de cuvânt al unui șef de guvern de la Kiev

Azarov, fostul șef al lui Zavorotnîi, a fugit în Rusia în 2014, când protestele de stradă din Ucraina, cunoscute ulterior sub numele de Revoluția Maidanului, au dus la înlăturarea președintelui prorus Viktor Ianukovici, după ce acesta renunțase la angajamentul de a dezvolta relații mai strânse cu Uniunea Europeană.

Azarov a declarat vineri agenției de presă de stat ruse TASS că nu deține nicio informație despre atentatul cu bombă asupra mașinii, cu excepția faptului că Zavorotnii a supraviețuit.

Explozia este cel mai recent incident dintr-o serie de presupuse tentative de asasinat comise pe teritoriul Rusiei. Joi, un membru al armatei ruse a fost ucis într-un atentat cu bombă asupra unui autoturism la Sankt Petersburg.

În unele cazuri, surse ucrainene și-au revendicat responsabilitatea, în timp ce în altele au negat orice implicare. Kievul nu a comentat atacul de joi.

Azarov și Ianukovici au fugit în Rusia după ce peste 100 de manifestanți au fost uciși în capitala Ucrainei, Kiev, în timpul intervenției forțelor de securitate împotriva protestelor de amploare.

În 2019, un tribunal ucrainean l-a condamnat în lipsă pe Ianukovici la 13 ani de închisoare pentru trădare, iar Kievul a impus ulterior sancțiuni împotriva acestuia și a lui Azarov.

După ce s-a mutat în Rusia în 2014, Zavorotnii a început să lucreze ca analist și comentator politic, publicând articole în care critica structurile de securitate ale Ucrainei.