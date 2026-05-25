Unul dintre șefii Dacia a dezvăluit de ce noile modele Duster și Bigster au probleme de fiabilitate mai mari decât altele. „Uzina din Mioveni este una foarte bună din punctul de vedere al calității”

Doar o medie de 20 din 1000 de mașini Renault livrate au probleme în garanție, arată datele grupului francez, ceea ce înseamnă că 98% din mașinile livrate nu au nicio problemă după primele trei luni de utilizare, scrie site-ul Economica. Modelele Dacia Duster și Bigster stau însă mai prost, menționează sursa citată.

„Duster și Bigster sunt exact la nivelul de referință pentru grupul Renault de acum cinci ani. Ceea ce se întâmplă cu Duster și Bigster este exact motivul pentru care avem nevoie de raportări rapide legate de incidentologie. În acest caz (n.n. – al poziționării Duster și Bigster peste media indicatorului) este vorba despre introducerea motoarelor cu ardere internă cu cea mai nouă normă Euro 6 în perioada analizată. Vorbim despre șapte sisteme de propulsie care au trebuit modificate complet. Acesta este motivul pentru care Duster și Bigster apar atât de sus la capitolul incidentologie: complexitatea. Dacă aș verifica o singură versiune a Duster pentru care motorul nu s-a schimbat recent ați vedea că nu apar incidente. Ca să înțelegeți, în cazul motoarelor cu ardere internă, suntem forțați de reglementările europene să le ajustăm câte ceva la fiecare 18 luni. Deci, acesta este motivul. Uzina din Mioveni este una foarte bună din punctul de vedere al calității”, a declarat pentru Economica, Thierry Charvet – Chief Industry, Quality and Supply Chain Officer at Renault Group, cel care are în subordine toate uzinele grupului.