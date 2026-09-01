„Ups, pubertatea!” Când anturajul tinde să câștige partida, părinții trebuie să intervină!

Pubertatea este o perioadă dificilă atât pentru copii, cât și pentru părinți. Este vârsta la care copiii încep să nu mai fie copii și să-și afirme cu tot mai mare insistență părerile și personalitatea. Este vârsta la care ce spune mama sau tata devine mai puțin interesant și important decât confidențele cu prietenii sau părerea anturajului.

„Ups, pubertatea!”, carte apărută la ZYX Books, este un ghid dedicat părinților care vor să-și înțeleagă și să-și ajute copiii să treacă mai ușor prin această perioadă. Cartea, o excelentă idee de cadou pentru familiile cu adolescenți și preadolescenți, este disponibilă AICI.

Este firesc ca prietenul cel mai bun de la grădiniță să-și piardă titlul atunci când copilul ajunge adolescent. Asta pentru că protagoniștii relației trec simultan, dar în feluri diferite peste această perioadă frământată. Caracterizată prin schimbări hormonale puternice, creier doar pe jumătate maturizat, în condițiile în care școala te bombardează cu tot felul de examene și teste. Rezultatul este un dezechilibru care se poate transforma în catastrofă dacă nu este bine gestionat.

Revine părinților sarcina deloc ușoară de a face față revoltei sociale a copiilor lor. Iar cartea scrisă de dr. Cara Natterson, medic pediatru și autoare de succes, conform topurilor de autori The New York Times, și Vanessa Kroll Bennett, expertă în pubertate și gazda unui podcast popular în SUA, vine să dea o mână de ajutor pentru ca adolescenții să poată fi ajutați la vârsta critică.

O perioadă complicată, cu tentații la tot pasul

Volumul abordează modificările care intervin la adolescență în sistemul limbic – acea parte a creierului responsabilă cu impulsurile, starea de bine, riscurile și recompensele, care se maturizează până la gimnaziu. Aceasta înseamnă că semnalele sunt trimise și primite foarte rapid.

Pe de altă parte, cortexul prefrontal, adică acea parte rațională și conștientă de consecințele pe termen lung ale acțiunilor unei persoane, nu se va maturiza timp de încă un deceniu sau două. Prin urmare, informația e lentă, iar reacțiile mult prea întârziate ca să poată ține pasul cu centrul nervos. Iar aici rezidă una dintre cele mai simple explicații pentru care preadolescenții și adolescenții au tendința de a fi impulsivi și de a-și asuma riscuri. Iar prietenii amplifică acei centri răspunzători de reacțiile de tip „asumă-ți riscuri pentru a te simți bine”.

Un singur prieten este suficient pentru ca un copil să fie protejat de izolare și să se bucure de beneficiile camaraderiei, subliniază autoarele. Pentru copiii care au dificultăți în plan social însă, rețelele de socializare nu fac decât să înrăutățească situația.

Timpul nesfârșit pe care copiii îl petrec cu ochii în telefonul mobil sau în calculator îi poate face să alunece către o cultură a violenței de toate tipurile. Atacurile verbale și fizice de pe holurile școlii, din băi și din parcări invadează acum mesajele din conversațiile de grup, împroșcând cu umilință mai departe și mai repede. Orice informație – de la pozele cu nuduri, la ironiile crude – se răspândește în cercurile sociale sau în întregi comunități cu o viteză halucinantă, atrag atenția autoarele.

Fără comentarii de tipul: „Nu-i mare scofală…”, „Treci peste…”

În aceste condiții, părinții pot arăta empatie dacă copilul este afectat emoțional în urma hărțuirii. Comentariile de tipul „Nu-i mare scofală…”, „Treci peste…”, „Când o să fii mare, n-o să-ți mai amintești nimic din toate astea.”, pot face mai mult rău decât bine. Pentru că, pentru un copil, faptul că a fost umilit și hărțuit este chiar o mare scofală.

Cartea detaliază situații și soluții concrete prin care părinții își pot ajuta copiii să treacă mai ușor peste suferință și singurătate, prin care pot monitoriza utilizarea device-urilor și-i pot îndruma să facă față anturajului nu întotdeauna prietenos.

Replici pentru provocări concrete

Volumul conține și sfaturi pe care adolescenții mai mari le dau copiilor mai mici ca să-i ajute să țină piept presiunilor anturajului. Iată câteva dintre acestea: ca răspuns când ți se propune să vapezi: „Nu, nu-mi trebuie nimic acum”; ca răspuns când ți se propune să bei: „Nu pot. Mă omoară antrenorul!”; ca răspuns când ți se propune să faci sex: „Mi-am amintit că vine cineva după mine în cinci minute”; ca răspuns când ți se propune să încerci droguri: „Ce nasol, părinții mei îmi fac teste pentru droguri!”

Cartea „Ups, pubertatea!” este o excelentă idee de cadou pentru familiile cu adolescenți și preadolescenți. Poate fi cumpărată de AICI.

Poate fi achiziționată și sub formă de e-book.

Vă recomandăm să vedeți sau să ascultați și episodul 2 din podcastul „Dosarele ZYX”, în care invitată este Diana Stănculeanu, psihoterapeut și expert național în sănătate mintală. Părinții de azi sunt bombardați de informație, cu toate astea sunt tot mai vulnerabili din punct de vedere emoțional. Cum alegem sursele de încredere, pe cine ascultăm și care sunt semnalele de alarmă în discursul cuiva care se consideră expert în creșterea copiilor? Cât și cum ajută cărțile? De ce au nevoie cu adevărat copiii mici? Ce pot schimba cu adevărat părinții de azi în relația cu copiii lor, față de generațiile trecute? Ce risc de consum de droguri are un adolescent din România? Și ce putem face ca adolescenții noștri să fie feriți de adicții?