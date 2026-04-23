Urania Cremene se revoltă împotriva fraților Velea. Cum vede specialista în parenting mesajele transmise copiilor

Piesa „Mamacita”, lansată de frații Velea, a devenit virală pe TikTok, YouTube și Instagram, unde refrenul este preluat în numeroase clipuri, reels-uri și stories. Versurile pe care le cântă Dominic și Akim Velea, copiii de 10 și 12 ani ai Antoniei și ai lui Alex Velea, vorbesc despre o fetiță pe care vor „s-o facă a lor” și s-o ducă în club. Viralizarea piesei a dus la o dezbatere amplă în social media, dincolo de zona obișnuită a gusturilor muzicale. Tema a fost analizată și de experți, într-un articol publicat de Totul Despre Mame.

„Hai, nu vă mai aprindeți, e doar un cântec. Și noi am crescut cu B.U.G. Mafia și Paraziții și n-am pățit nimic”, este mesajul din online al celor care nu văd nicio problemă în faptul că doi minori cântă „Mă duc în club, o iau la dans, îmi place că are haz/Mamă, ce fată nebună, pare că-mi face necaz/ O zic, pe bune, chiar îmi place de ea/ Dar nu mă las până nu o fac a mea/…Sângele îmi fierbe că e de latino vero/ Mamasita, que bonita, dame, dame tu cosita.” (in trad. „Mami, ce drăguță, dă-mi, dă-mi chestia ta micuță”).

Specialista în parenting Urania Cremene spune, tranșant: „Să pui astfel de mesaje în gura unor copii este neadecvat. Punct. Nu pentru că muzica ar fi „diavolul”, ci pentru că le dăm copiilor un text pe care nu au instrumentele emoționale și cognitive să-l înțeleagă și să-l filtreze”.

Ea consideră că argumentul „am crescut cu Paraziții și n-am pățit nimic” nu este valid când ne raportăm la generațiile actuale, mediul în care trăiesc și provocările cu care se confruntă.

