„Urmărire periculoasă” între marina SUA și un petrolier în largul coastelor Venezuelei

Un avion al Gărzii de Coastă a SUA zburând deasupra unui petrolier cu țiței, care a acostat ultima dată în Venezuela și care a fost confiscat ulterior, pe 20 decembrie 2025. FOTO: Handout / AFP / Profimedia

Garda de Coastă a Statelor Unite urmărește un petrolier în apele internaționale din apropierea Venezuelei, după ce a încercat să intercepteze nava, a anunțat un oficial american, în contextul în care administrația președintelui Donald Trump intensifică represiunea asupra industriei petroliere a țării sud-americane, informează CNN.

Tancul petrolier, numit Bella 1, se îndrepta spre Venezuela pentru a prelua țiței. Acesta se află sub sancțiuni americane pentru legături cu petrolul iranian. Oficialii americani îl consideră parte a flotei ascunse care transportă petrol din țările aflate sub sancțiuni, iar pentru confiscarea lui a fost emis un mandat.

Cu toate acestea, când personalul Gărzii de Coastă a SUA a încercat să urce la bordul navei, aceasta a continuat să navigheze, a declarat oficialul, ceea ce a dus la urmărire. Oficialul a vorbit sub condiția anonimatului pentru a putea discuta despre o operațiune în curs.

„Paza de Coastă a Statelor Unite urmărește activ o navă din flota ascunsă, aflată sub sancțiuni, care face parte din ocolirea ilegală a sancțiunilor impuse Venezuelei”, a declarat un al doilea oficial american. „Naviga sub un pavilion fals și era supusă unui ordin judecătoresc de confiscare”, a precizat acesta.

Aceasta este a doua operațiune, în același număr de zile, menită să interzică petrolierele legate de transportul țițeiului venezuelean. Sâmbătă, Garda de Coastă a SUA a interceptat petrolierul Centuries în apele internaționale de pe coasta Venezuelei.

Pe 10 decembrie, SUA au confiscat un petrolier de mari dimensiuni numit Skipper, care era sancționat pentru legăturile sale cu Iranul. Interceptările marchează o escaladare a eforturilor Washingtonului de a pune presiune pe liderul venezuelean Nicolas Maduro, pe care Trump l-a acuzat că inundă SUA cu droguri și migranți. Săptămâna trecută, Trump a ordonat blocarea „completă” a petrolierelor aflate pe lista sancțiunilor care intră și ies din Venezuela, în încercarea de a tăia principala sursă de venit economică a Caracasului.