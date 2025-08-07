Următoarea revoluție imobiliară: Locuințe pentru o singură persoană

Pe măsură ce numărul persoanelor care locuiesc singure crește, piața imobiliară este forțată să se adapteze la o nouă realitate – locuințe mai mici. În România, ponderea gospodăriilor formate dintr-o singură persoană a crescut de la 18% la peste 33%, potrivit datelor INS.

Locuințele pentru o singură persoană nu reprezintă doar o tendință socială, ci o transformare macroeconomică lentă care redefinește domeniul imobiliar, explică Market Watch într-o analiză citată de Naftemporiki.

În 1940, doar 7,7% din gospodăriile americane erau formate dintr-o singură persoană. În 2023, ponderea lor a urcat la aproape 30%, conform recensământului SUA. În orașe precum New York, San Francisco și Washington, D.C., traiul cu o singură persoană devine norma.

Tendința este globală. Suedia, Norvegia, Finlanda și Germania raportează rate de peste 40% în gospodăriile formate dintr-o singură persoană. În zone metropolitane precum Tokyo și Paris, aproape jumătate dintre locuitori locuiesc singuri. Chiar și în China, urbanizarea, căsătoriile mai vechi și ratele scăzute ale natalității cresc numărul gospodăriilor formate dintr-o singură persoană.

Și totuși, ecosistemul imobiliar continuă să fie construit pentru familia tradițională de patru persoane. Acest lucru trebuie să se schimbe.

Piața imobiliară nu s-a ajustat încă

Piața imobiliară pune încă accentul pe locuințe mari, cu mai multe camere, orientate spre familie. Pentru cei care locuiesc singuri, aceste locuințe sunt fie prea mari, fie prea scumpe, fie pur și simplu nepotrivite.

Nu au nevoie de școli sau locuri de joacă alături, dar au nevoie de conectivitate, autonomie și gestionare a costurilor. Cu toate acestea, adesea plătesc mai mult prin impozite, utilități și întreținere – o „taxă invizibilă pentru locuitorii singuri”.

Explozia chiriilor cu facilități

Mulți oameni care locuiesc singuri nu vor să cumpere o casă, scrie Naftemporiki. Preferă să închirieze în clădiri care oferă servicii, experiențe și siguranță. Nu e un lux, ci o necesitate: săli de sport, servicii de îngrijire a animalelor de companie, activități sociale. Tot ce ai nevoie când locuiești acasă este biroul, camera de zi și „plasa de siguranță”.

Aceste clădiri oferă randamente mari pentru investitori, în special în zonele suburbane dens populate sau „urbanizate”. Cererea este acum pentru o experiență – nu doar pentru un acoperiș.

Bătrânețea singură aduce oportunități

Poate cea mai importantă schimbare se referă la centrele de îngrijire pentru vârstnici. Vechea imagine a cuplului de vârstnici care se mută împreună se estompează. Acum, ocupantul tipic este o femeie în vârstă care locuiește singură.

A sta acasă nu este întotdeauna o opțiune. Nu au un partener sau copii care să îi ajute. Nevoile de întreținere, îngrijire și contact social fac ca aceste structuri să fie necesare nu sunt o alegere impusă de necesitate, ci o tranziție evidentă.

Investitorii care proiectează locuințe pentru rezidenți singuri, promovează autonomia și cultivă un sentiment de comunitate vor cuceri noua generație de seniori activi și independenți.