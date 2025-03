Următorul James Bond trebuie să fie britanic, spune un actor care a jucat de patru ori rolul 007

Actorul Pierce Brosnan a declarat că trebuie ca următorul James Bond să fie britanic, informează BBC. Într-un interviu acordat Sunday Telegraph, fostul interpret al lui James Bond a mai spus că el crede că a fost „decizia corectă” pentru producătorii de lungă durată ai francizei de a preda controlul creativ către Amazon.



„Este nevoie de mult curaj pentru ei să renunţe”, a spus Brosnan, care este irlandez. „Sper că [Amazon] tratează munca şi personajul cu demnitate, imaginaţie şi respect”, a adăugat el..



Alegerea succesorului lui Daniel Craig va fi o decizie pentru Amazon MGM Studios.

James Norton, Aaron Taylor-Johnson şi Theo James – toţi englezi – sunt printre favoriţii caselor de pariuri pentru a-i lua locul lui Craig.



Bond a fost interpretat în trecut de doi actori ne-britanici – australianul George Lazenby şi irlandezul Brosnan – dar 007 nu a fost niciodată jucat de un american, iar printre numele vehiculate pentru rol se numără Austin Butler, născut în California.



Alte nume non-britanice care au fost sugerate sunt vedetele irlandeze Paul Mescal, Cillian Murphy şi Aidan Turner, sau australianul Jacob Elordi.



Americanul Clint Eastwood ar fi refuzat odată rolul, legenda de la Hollywood afirmând că a fost abordat pentru a prelua rolul după Sean Connery în 1967, dar a spus: „Nu mi se părea corect să fac asta”.



În conformitate cu acordul anunţat luna trecută, producătorii Bond Barbara Broccoli şi Michael G Wilson vor rămâne coproprietari ai francizei, dar Amazon MGM Studios „va obţine controlul creativ”.



Brosnan, în vârstă de 71 de ani, a declarat pentru Telegraph: „Istoria a fost transmisă mai departe şi sunt foarte mândru că am făcut parte din istoria şi moştenirea lui Bond şi a filmelor pe care le-am făcut cu Barbara şi Michael”.

Nu este clar când va fi anunţat următorul Bond – şi încă nu există un calendar pentru când va fi realizat următorul film.



Cel mai recent film din franciză, No Time To Die din 2021, a fost ultimul al lui Craig.



Dar, având în vedere cât timp este nevoie pentru a face un film de succes, intervalul dintre No Time To Die şi următorul film ar putea doborî recordul de şase ani pentru cea mai lungă perioadă între lansările Bond.



Brosnan a jucat în patru filme Bond, de la GoldenEye din 1995 până la Die Another Day din 2002. (News.ro)