Negocieri privind noul mecanism UE pentru redistribuirea migranților. Statele din prima linie, ajutate cu relocări efective sau sprijin financiar

​Poliţişti de frontieră români, în misiune de salvare a unor migranţi în Mediterana, Foto: politiadefrontiera.ro

Comisia Europeană a declarat, marți, că Italia, Spania, Grecia și Cipru ar trebui să primească ajutor în redistribuirea a cel puțin 30.000 de solicitanți de azil pentru a reduce din presiunea provocată de migranția neregulată, transmite AFP.

Anunțul făcut de Executivul comunitar va declanșa negocieri tensionate în blocul de 27 de națiuni, deoarece țările sunt din în ce mai precaute când vine vorba de a se oferi voluntar să primească migranți.

Uniunea Europeană a adoptat o revizuire amplă a politicilor în materie de migrație în 2024, care va intra în curând în vigoare.

Un element cheie este un nou sistem de „solidaritate”, care vizează ușurarea poverii pe care o resimt țările europene din bazinul Mediteranei, văzute de Bruxelles ca fiind sub o „presiune migratorie”.

Alte țări din UE vor trebui fie să primească un procent din solicitanții de azil din aceste state, aflate în prima linie când vine vorba de migrație, fie să le ofere sprijin financiar în valoare de 20.000 de euro per persoană.

Statele europene au făcut lobby intens pentru a influența decizia Comisiei Europene, amânând anunțul cu o lună.

Țarile europene de la Marea Mediterană, sub „presiune migratorie”

Marți, Executivul blocului comunitar i-a nominalizat pe candidații cei mai evidenți din categoria statelor care au nevoie de ajutor.

„Grecia și Cipru se află sub presiune migratorie din cauza nivelului disproporționat de sosiri din ultimul an”, a declarat Comisia Europeană într-un comunicat.

„Spania și Italia se află și ele sub presiune migratorie din cauza unui număr disproporționat de sosiri în urma căutărilor și salvărilor pe mare din aceeași perioadă”, a mai declarat Comisia.

Anunțul va sta acum la baza negocierilor pe care le vor purta statele membre în privința numărului de solicitanți de azil pe care este dispus să îi primească fiecare – sau cât sprijin financiar este dispus să ofere.

Câteva țări au spus deja că nu vor primi pe nimeni în baza mecanismului și că vor contribui doar financiar.

Întrucât guverne din toată Uniunea Europeană sunt presate să înăsprească politicile în materie de imigrație, disponibilitatea de a primi solicitanți de azil suplimentari este marcată de riscuri politice.

Cel puțin 30.000 de migranți vor trebui relocați în fiecare an în cadrul noului sistem, numărul final și alte detalii urmând să fie stabilite până la sfârșitul anului.