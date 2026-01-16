Urmează săptămâni cu temperaturi mai reci decât e normal / ANM anunță prognoza până la jumătatea lui februarie

Vremea va continua să fie deosebit de rece, cu temperaturi chiar mai scăzute decât normalul perioadei din calendar, în toată țara. Cel mai frig va fi în nord-estul țării, iar precipitațiile vor fi, în mare parte, la un nivel normal pentru sezon, potrivit prognozei emise de ANM pentru intervalul 19 ianuarie – 16 februarie.

În săptămâna 19-26 ianuarie, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în jumătatea nordică a teritoriului.

„Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări”, potrivit ANM. Cu alte cuvinte, ninsori vor fi puține sau vor lipsi.

De asemenea, în săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie, temperaturile medii se vor situa sub cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele nord-estice.

Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în zonele montane dar și ușor excedentare în cele sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

În săptămâna 2-9 februarie, temperatura medie a aerului va avea valori mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

„Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în toate regiunile”, potrivit meteorologilor.

În săptămâna 9-16 februarie, mediile valorilor termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.