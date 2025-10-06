Urmează trei zile de vreme severă. Recomandările autorităţilor pentru populaţie

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a transmis luni seară o serie de recomandări pentru populaţie, având în vedere vremea nefavorabilă care se anunţă în următoarele zile.

Meteorologii anunţă ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.700 m şi vreme rece. Aceste fenomene vor afecta o mare parte din ţară, reaminteşte IGSU pe pagina de Facebook.

În acest context, autorităţile recomandă:

amânaţi activităţile în aer liber! Lucrul în spaţii deschise sau la înălţime devine periculos pe vreme rea;

închideţi toate ferestrele şi asiguraţi-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

evitaţi zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

curăţaţi şanţurile şi rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitaţii;

în cazul creşterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercaţi să le traversaţi şi nu vă apropiaţi de malurile acestora.

De asemenea, în astfel de momente cu precipitaţii intense inclusiv animalele sunt expuse la riscuri majore. Pentru a proteja viaţa acestora, este esenţial să fie respectate următoarele măsuri:

eliberarea câinilor din lanţuri sau padocuri, pentru a le oferi o şansă de salvare;

identificarea, în prealabil, a zonelor mai înalte unde animalele de fermă pot fi relocate şi adăpostite temporar, în siguranţă;

pregătirea unui kit de urgenţă pentru animalele de companie, care să conţină hrană, apă, medicamente şi acte de identificare;

în cazul în care evacuarea nu este posibilă, eliberaţi animalele! Este singura lor şansă la viaţă!

Orice situaţie de urgenţă poate fi raportată la numărul unic de urgenţă 112, precizează IGSU.

