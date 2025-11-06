Urșii vor putea fi împușcați imediat dacă intră în localități și amenință viața oamenilor / Amenzi severe pentru cei care îi hrănesc, prevăzute în OUG așteptată azi

Guvernul vrea să aprobe joi, 6 octombrie, prin ordonanță de urgență, noi măsuri de intervenție imediată, pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor asupra persoanelor și bunurilor acestora în intravilanul localităților. În plus, actul prevede amenzi severe cuprinse între 10.000 de lei și 30.000 de lei pentru cei care hrănesc urșii în libertate.

„Lipsa acestor măsuri imediate ar putea conduce la agravarea situației și la noi victime sau daune”, se arată în proiectul inițiat de Ministerul Mediului.

Schimbările propuse în regim de urgență sunt motivate de faptul că dispozițiile actuale, prevăzute în Ordonanța de urgență 81/2021, „nu sunt eficiente în situațiile în care pentru îndepărtarea ursului din intravilan, echipa de intervenție nu poate înlătura imediat pericolul, ci este obligată să efectueze mai multe acțiuni în prealabil precum alungarea, tranchilizarea, relocarea etc”.

Aceste acțiuni au condus de cele mai multe ori la amânarea rezolvării problemei apărute, culminând uneori cu atacuri ale urșilor asupra persoanelor, soldate cu mutilări sau pierderea vieții, scrie în nota de fundamentare.

Atacurile și pagubele, în continuă creștere. Ce nu merge

Ministerul Mediului susține că în ciuda măsurilor luate până acum, atacurile unor urși asupra persoanelor, prezența acestora în spații publice sau private, producerea de pagube materiale în gospodăriile populației sunt în continuă creștere.

„Se impune precizarea că măsurile de prevenție implementate până în prezent în intravilan, respectiv montarea de garduri electrice, plasarea de tomberoane anti-urs, alungarea, precum și relocarea exemplarelor habituate și-au dovedit ineficiența, astfel că se impune reglementarea unei proceduri de intervenție rapidă în situații de excepție, cu rezultate imediate în reducerea conflictelor om-urs”, se arată în motivare.

În anumite localități, menționează Ministerul Mediului, acțiunile de alungare a exemplarelor de urs au fost efectuate zilnic, urșii revenind de cele mai multe ori în intravilanul acestora.

„În ceea ce privește metoda tranchilizării și relocării, menționăm că în prezent procedura întâmpină dificultăți, existând situații în care relocarea nu poate fi efectuată, întrucât gestionarii fondurilor cinegetice nu își exprimă acordul pentru a primi exemplare de urși, pe de o parte, iar pe de altă parte, relocarea unor exemplare de urs habituate reprezintă o mutare a problemelor create de aceștia, nicidecum înlăturarea pericolului”, se precizează în nota de fundamentare.

Noi reguli pentru împușcarea sau eutanasierea urșilor în localități

Proiectul de act normativ introduce astfel noi reglementări pentru extragerea prin eutanasiere sau împuscare a urșilor care pătrund în localități.

În acest sens, se va introduce în lege termenul de „urs habituat” – acel exemplar din specia urs brun care, în urma contactului repetat și necontrolat cu omul și a accesului frecvent la surse antropice de hrană, are un comportament deviat, pierzând reacția naturală de evitare a prezenței umane și generând riscuri crescute pentru integritatea corporală a persoanelor sau integritatea bunurilor acestora.”

În situația în care în intravilanul localităților este semnalată prezența unui urs (mai puțin puii de urs mai mici de un an), intervenția nu se va mai face gradual, începând cu metoda alungării, ci se poate aplica imediat împușcarea sau eutanasierea.

În prezent, legea prevede că intervenția imediată se face gradual prin următoarele metode: a) alungare prin diverse mijloace; b) tranchilizare și relocare și c) extragere prin eutanasiere sau împușcare.

„Prin excepție, în cazul în care exemplarul de urs brun amenință viața ori integritatea corporală a persoanelor, echipa de intervenție procedează imediat la eutanasierea sau împușcarea acestuia”, potrivit unei noi prevederi din proiectul de OUG.

Noi situații în care urșii pot fi împușcați sau eutanasiați

Extragerea unui exemplar de urs brun prin eutanasiere sau împușcare se va putea face în mai multe situații, respectiv:

a) dacă intervențiile din extravilanul localităților prin metoda alungării, respectiv a tranchilizării și relocării nu dau rezultate și gradul de risc se modifică la nivel mare, conform procedurii de evaluare a risculu

b) dacă exemplarul de urs brun a fost semnalat în intravilanul localităților și are vârsta mai mare de un an;

c) dacă siguranţa şi securitatea persoanelor sau a bunurilor de orice fel aparţinând acestora sunt puse în pericol;

d) dacă siguranţa şi securitatea membrilor echipei de intervenţie sunt puse în pericol;

e) dacă exemplarul de urs în cauză se răneşte în cursul acţiunii de intervenţie şi devine agresiv şi nu sunt identificate alte soluţii potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;

f) dacă exemplarul de urs în cauză este prins într-o capcană neautorizată, prezintă răni şi devine agresiv şi nu sunt identificate alte soluţii potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;

g) dacă exemplarul de urs în cauză prezintă răni incompatibile cu viaţa.

h) în cazul urșilor habituați

Amenzi mari pentru cei care hrănesc urșii în libertate

Prin proiectul de act normativ se propune reglementarea interdicției hrănirii sub orice formă a exemplarelor de urs și se instituie amenzi consistente pentru cei care încalcă aceaste norme.

Astfel, hrănirea sub orice formă a exemplarelor de urs (Ursus arctos L.) aflate în libertate, cu excepția situațiilor prevăzute de lege, se va pedepsi cu amenzi cuprinse între 10.000 de lei și 30.000 de lei.

„Se impune necesitatea descurajării hrănirii neautorizate a urșilor și a realizării unor observatoare în scop turistic în habitatele naturale ale acestora, prin reglementarea unor sancțiuni contravenționale severe și imediate, deoarece lipsa acestor măsuri imediate ar putea conduce la agravarea situației și la noi victime sau daune”, se arată în nota de fundamentare.

Amenzile vor putea fi aplicate la 10 zile de la data publicării ordonanței de urgenţă în Monitorul Oficial.