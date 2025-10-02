URSS și Rusia au cerut să intre în NATO, susține Putin: „De fiecare dată am fost respinși categoric”

Președintele rus Vladimir Putin le-a reproșat joi aliaților europeni ai Kievului că sunt principalul obstacol în calea soluționării conflictului în Ucraina și le-a sugerat să se ocupe mai degrabă de problemele lor interne decât să alimenteze „isteria” unui război cu Moscova și a susținut că Uniunea Sovietică și apoi Rusia au cerut odinioară să se alăture aceste alianțe, dar au fost respinse, scriu agențiile Reuters și EFE.

„Elitele europene continuă să alimenteze isteria” unui conflict cu Rusia, a remarcat Putin într-o intervenție la Clubul de discuții Valdai, desfășurat în stațiunea Soci de la Marea Neagră. Conform liderilor europeni, „se pare că războiul cu Rusia este aproape la ușă. Ei repetă la nesfârșit acest nonsens, această mantră”, a adăugat liderul de la Kremlin.

„Sincer, vreau doar să le spun: calmați-vă, dormiți liniștiți și vedeți-vă de propriile voastre probleme. Uitați-vă doar la ceea ce se întâmplă pe străzile orașelor europene, în ce stare se află economia, industria, cultura și identitatea europene, datoriile enorme, criza crescândă în asistența socială, migrația necontrolată!”, a îndemnat Putin. „Acordați atenție faptului că Europa a ajuns la periferia concurenței globale!”, a completat el, potrivit Agerpres.

Când susține Putin că a fost respinsă Rusia

„Țara noastră, căutând să elimine bazele confruntării între blocuri și să creeze un spațiu comun de securitate, și-a declarat de două ori inclusiv disponibilitatea de a adera la NATO”, a susținut președintele rus.

Prima dată acest lucru s-a întâmplat „în 1954, pe vremea Uniunii Sovietice”, iar a doua oară a fost „în timpul vizitei președintelui american Bill Clinton la Moscova”, însă „de fiecare dată am fost practic respinși categoric”, iar Clinton a afirmat atunci că ideea aderării Rusiei la NATO i se părea interesantă și posibilă, dar s-a răzgândit peste noapte după ce s-a consultat cu aliații, a rememorat Putin.

Potrivit liderului de la Kremlin, Rusia era dispusă să colaboreze cu Occidentul în „chestiuni de securitate și stabilitate globală”.

„Dar colegii noștri occidentali s-au arătat reticenți în a se elibera din ghearele stereotipurilor geopolitice și istorice, din viziunea simplificată și schematică asupra lumii”, a mai afirmat Putin.