Ursul, scos de pe lista speciilor protejate. Inițiativa vicepremierului Tanczos de modificare a legislației UE

Viceprim-ministrul şi ministru interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, a anunţat miercuri că va începe demersurile la nivelul Comisiei Europene pentru scoaterea ursului brun de pe lista speciilor protejate şi trecerea sa într-o altă anexă, pentru aceasta România urmând să fie sprijinită de mai multe state membre ale Uniunii, informează Agerpres.

El a subliniat că situaţia în care se află România nu mai poate fi tolerată şi va putea fi rezolvată doar odată cu schimbarea legislaţiei la nivelul UE.

„În România această situaţie poate fi rezolvată doar dacă se schimbă legislaţia şi la nivelul Uniunii Europene. Avem astăzi o lege care propune majorarea cotelor de vânătoare. Această lege din păcate este la Curtea Constituţională. Aşteptăm decizia Curţii, dar, în acelaşi timp, eu cred că la nivelul Uniunii Europene trebuie să informăm corect toate statele membre şi să-l informăm pe domnul comisar că situaţia nu mai poate fi tolerată aşa cum este”, a afirmat acesta într-o conferinţă de presă.

Şeful interimar de la Agricultură a arătat că doreşte să se folosească de precedentul creat de un lup care a mâncat un ponei în Germania, astfel că specia a fost scoasă de pe lista speciilor protejate.

„La noi, nu poneii sunt în pericol, ci oamenii. Au murit zeci de persoane. Din păcate, avem zeci de tragedii din cauza atacurilor de urs. Şi zilele trecute am avut situaţii de genul acesta, motiv pentru care trimit o scrisoare comisarului şi solicit includerea pe ordinea de zi a următoarei şedinţe a unui punct prin care propunem acelaşi tratament în cazul ursului brun ca la lup: o flexibilizare sau o trecere a ursului brun într-o altă anexă unde să aibă un statut de protecţie ca specie, dar nu în toate statele membre, de exemplu. Pentru acest demers o să avem sprijinul mai multor state membre”, a dat asigurări Tanczos.

Săptămâna viitoare va fi definitivată lista statelor UE care vor sprijini România în acest demers.„Solicit ca această problemă să fie discutată inclusiv în Consiliul AGRIFISH, pentru că este dincolo de partea de mediu şi de protecţie a speciilor pe cale de dispariţie, care sunt în pericol. Este şi o problemă a agriculturii. Ştim că a crescut an de an suma plătită drept pagubă la fermieri, creşte numărul de atacuri, creşte numărul de apeluri şi trebuie să intervenim şi la nivelul Comisiei Europene. Deci, pe această temă vom trimite această solicitare Comisiei. Este redactată şi am început deja demersurile de strângere de susţinători în rândul statelor membre”, a susţinut ministrul.