Ursula von der Leyen a anunțat la Chișinău o finanțare de 1,8 miliarde de euro pentru Republica Moldova. Sprijin pentru Maia Sandu înaintea alegerilor

Vizita șefei executivului european în Republica Moldova și anunțul privind noile măsuri de sprijin pentru Chișinău vin cu 10 zile înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale, în care Maia Sandu este favorită, scriu Reuters și presa moldoveană.

420 de milioane de euro din asistența totală de 1,8 miliarde de euro, anunțată astăzi de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Chișinău, sunt granturi nerambursabile, în timp ce restul sunt împrumuturi, a declarat vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, citată de Radiomoldova.md.

Fondurile vor fi alocate treptat pe parcursul următorilor trei ani, în funcție de îndeplinirea măsurilor stabilite în Planul de creștere pentru Republica Moldova, care urmează să fie definitivat până la sfârșitul acestui an.

„Asistența de 1,8 miliarde de euro are o componenta mare, semnificativă de granturi și o componentă semnificativă, inclusiv, de împrumuturi. Vor veni la o rată extrem de avantajoasă pentru Republica Moldova, care ne va putea ajuta să returnăm creditul din creșterea economică pe care o vom avea în următorii ani”.

Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a precizat că banii vor fi investiți în dezvoltarea Republicii Moldova, în următorii ani.

„O să vedem o transformare economică a statului în baza acestui suport financiar cu adevărat istoric, pentru că este cele mai mare ajutor anunțat de la Independența Republicii Moldova. (…) De la grădinițe, la școli, securitatea energetica, economie, crearea noilor locuri de muncă. Urmează ca pe parcursul următorilor 10 ani să ne dubleze economia Republicii Moldova. Zic să ne bucurăm de această zi, de aceste fonduri pe care le-am așteptat cu toții”.

Ursula von de Leyen a anunțat o serie de măsuri pentru sprijinirea Chișinăului.

„Vom investi 1,8 miliarde de euro în economia voastră în următorii trei ani și vom concentra aceste investiții pe domenii care vor genera creștere economică. Deja avem mult mai multe proiecte. Vom construi două spitale noi în Bălți și Cahul (…). Sprijinim eforturile de reforme pentru a moderniza economia”, a spus ea, potrivit cotidianului Ziarul de Gardă.

În același timp, șefa executivului european i-a îndemnat pe moldoveni să meargă la vot, la alegerile prezidențiale și referendumul din 20 octombrie.

„Încurajez cetățenii să fac uz de acest vot și să-și exprime votul. Nimeni nu poate interveni în această alegere. Eu cred că locul Republicii Moldova este în UE”, a spus von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a vorbit de asemenea despre reformele guvernului de la Chișinău.

„Ați înregistrat un progres remarcabil, ați reușit să inițiați reforme importante în domeniul justiției, ați intensificat lupta împotriva corupției și ați muncit asiduu, pentru a elimina oligarhii din economia și societatea dvs.”, a spus von der Leyen.

Maia Sandu a mulțumit UE pentru ajutorul primit în ultimii ani și a subliniat legăturile comerciale strânse dintre Republica Moldova și blocul comunitar.

„Peste 65% din produsele moldovenești ajung azi în UE. Ați fost alături de noi în cele mai complicate perioade, datorită sprijinul oferit de UE, sute de mii de familii din Moldova au beneficiat de compensații pentru energia electrică (…). UE a fost și este alături de noi, ajutându-ne să devenim mai puternici. Doar anul trecut, 30 de spitale din toată țara au primit generatoare din partea UE (…). UE reprezintă o familie a păcii și unității”, a spus Sandu, potrivit cotidianului moldovean.

Președinta Comisiei Europene s-a întâlnit cu Maia Sandu, joi dimineață la Chișinău.

„Dragă președintă Maia Sandu, este întotdeauna o plăcere să vin și să vă întâlnesc la Chișinău. Simt pulsul Europei bătând aici. Moldova a demonstrat de nenumărate ori cât de vibrant europeană este. Cred că locul țării dumneavoastră este în Uniunea noastră Europeană”, a scris von der Leyen pe X.

