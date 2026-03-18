Ursula von der Leyen se va duce săptămâna viitoare în Australia de unde ar putea face un anunț major

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua o vizită în Australia pentru a se întâlni cu prim-ministrul Anthony Albanese săptămâna viitoare, moment în care cele două părți vor încheia probabil negocierile privind un acord de liber schimb, transmite Reuters.

Ambele părți au semnalat progrese după ce discuțiile anterioare dintre Australia și UE eșuaseră în 2023, în principal din cauza volumului cotelor de import de carne în Uniunea Europeană.

Executivul UE, Comisia Europeană, a spus într-un comunicat că vizita lui von der Leyen, programată între 23 și 25 martie, are scopul de a „consolida legăturile UE cu un partener de încredere, cu viziuni similare, în regiunea Indo-Pacific, de importanță strategică vitală”.

Australia a anunțat că Albanese se va întâlni marți, la Canberra, cu von der Leyen, care va fi însoțită de comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, în cadrul primei sale vizite în această țară în calitate de președintă a Comisiei Europene.

Australia a solicitat cote mai mari pentru exporturile de carne de miel și de vită către Europa.

UE a insistat pentru reducerea tarifelor la produsele manufacturate, în special la automobile, și pentru îmbunătățirea accesului la mineralele critice ale Australiei, în vederea reducerii dependenței de China. Cele două părți au demarat negocierile în 2018.

Comerțul total cu mărfuri între UE și Australia a fost de 47,2 miliarde de euro în 2025, UE înregistrând un excedent de 26,5 miliarde de euro.

În ceea ce privește serviciile, comerțul a totalizat 38,1 miliarde de euro în 2023, UE înregistrând, de asemenea, un excedent de 17,9 miliarde de euro.

Uniunea Europeană și India au oficializat în ianuarie încheierea a ceea ce a fost supranumit drept „mama tuturor acordurilor comerciale”, iar în februarie a intrat în vigoare provizoriu acordul comercial cu blocul sud-american Mercosur.