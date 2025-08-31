Ilie Bolojan, nevoit să lipsească de la vizita Ursulei von der Leyen în România. Anunț de la Guvern

Primul-ministru Ilie Bolojan nu se va întâlni, luni, cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, care va face o vizită în România. Guvernul va fi reprezentat de către ministrul Apărării Ionuț Moșteanu.

Ursula von der Leyen întreprinde în aceste zile un turneu în țările Uniunii Europene din proximitatea Rusiei: Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România.

„Vizita sa va evidenția sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus. De asemenea, ea va discuta despre securitatea și apărarea Europei cu lideri de guvern și cu cadre militare”, a anunțat anterior Comisia Europeană.

Von der Leyen urmează să ajungă luni la București. Planul inițial era ca aceasta să meargă apoi, însoțită de președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, la Constanța.

„Președinta von der Leyen va discuta cu oficiali guvernamentali și ai armatei despre cooperarea UE-NATO, precum și despre prevenirea, detectarea, apărarea împotriva și descurajarea amenințărilor maritime și hibride”, mai preciza sursa citată.

Însă procedurile necesare pentru asumare răspunderii în Parlament pentru Pachetul 2 a dat peste cap programul primului-ministru Ilie Bolojan, care nu va mai participa la întâlnirea cu șefa CE.

Astfel, Bolojan trebuie să fie prezent la ședința coaliției programată luni, la ora 12, pentru discutarea amendamentelor pentru cele cinci legi adoptate vineri de către Guvern. După care Bolojan va prezida, de la ora 16.00, ședința de Guvern în care, eventual, s-ar decide adoptarea unora dintre amendamente. În fine, la ora 19.00, Ilie Bolojan va merge la Parlament pentru asumarea răspunderii pe cele cinci proiecte.

Surse politice au declarat pentru HotNews că Guvernul va fi reprezentat la întâlnirea cu von der Leyen de către ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, dat fiind faptul că discuțiile vor avea ca tematică principală politica de apărare a Uniunii Europene.