Ursula von der Leyen vine luni în România. Se întâlnește cu Nicușor Dan și Luca Niculescu 

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află luni, 9 noiembrie, la București, în cadrul vizitei sale în regiunea Mării Negre, a anunțat vineri, într-un briefing de presă la Bruxelles, purtătoarea de cuvânt a CE, Paula Pinho, citată de Agerpres.

Cu această ocazie, Ursula von der Leyen se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, și cu prim-ministrul Luca Niculescu.

Potrivit agendei publicate de Administrația Prezidențială, Nicușor Dan o va primi pe Ursula von der Leyen luni, la ora 15:30, la Palatul Cotroceni.

Ulterior, marți, șefa executivului european se va afla la Varna, în Bulgaria, unde se va întâlni cu premierul Rumen Radev și va vizita Academia Navală Nikolai Babțarov.

Miercuri, președinta Comisiei Europene va participa la conferința privind schimbările climatice a Națiunilor Unite COP31 din Antalya, în Turcia.

Joi, Ursula von der Leyen merge la Dublin, unde va participa la reuniunea comunității politice europene. Și tot la Dublin, șefa executivului european va participa vineri la reuniunea informală a membrilor Consiliului European.