USR acuză „un derapaj grav” al lui Ponta. „Ne amintește de fascinația pe care a avut-o mereu pentru liderii și regimurile autoritare”

USR critică afirmațiile făcute de fostul premier Victor Ponta despre ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, în urma unor explicații oferite de oficialul guvernamental despre modul în care apărarea antiaeriană din Ucraina deviază traiectoria dronelor rusești.

„De cele mai multe ori, sunt drone care sunt împușcate, dacă vreți, de apărarea antiaeriană din Ucraina, se trage în ele cu glonț, li se modifică câte un flaps, li se modifică structura aerodinamică, își pierd, poate, coordonarea GPS, pentru că este bruiaj și din Ucraina, și continuă să zboare pe o altă traiectorie, fie până când își consumă combustibilul, fie până când se lovesc de ceva și pică”, a afirmat ministrul Miruță la Digi24, în secvențele distribuite de Victor Ponta.

Pe imaginile distribuite de fostul premier, pe care apare și sigla publicației Gândul, este scris mesajul „Radu Miruță dă vina pe ucraineni pentru că ajung drone rusești în România”, în contextul în care ministrul oferă o explicație tehnică în acele secvențe și spusese, în mai multe intervenții precedente, că responsabilitatea pentru incidentul de la Galați, unde o dronă a căzut pe un bloc de locuințe săptămâna trecută, aparține Rusiei.

„OPRIȚI-L CUMVA! Închideți-l într-o pivniță! Împușcați-l în limbă! Orice, doar să nu mai spună non-stop imbecilități! Miruță este mai dăunător decât dronele lui Putin!”, a scris Victor Ponta, miercuri, pe Facebook, în descrierea postării în care a distribuit clipul respectiv.

Postare pe pagina de Facebook a lui Victor Ponta, miercuri, 3 iunie 2026.

Reacția USR

USR a reacționat la afirmațiile făcute de Victor Ponta, reclamând faptul că „să ceri ca un ministru în funcție să fie «împușcat», chiar și într-o formulare pretins metaforică, este un derapaj grav pentru orice om public și cu atât mai grav pentru cineva care a condus Guvernul României”.

„Domnul Ponta ne amintește din nou de fascinația pe care a avut-o mereu pentru liderii și regimurile autoritare. Poate tocmai de aceea nu mai realizează cât de revoltător este limbajul pe care îl folosește astăzi în spațiul public. România este o democrație, iar într-o democrație adversarii politici se combat cu argumente, nu cu apeluri la violență”, susține USR.

Partidul din care face parte Radu Miruță a spus că „întregul atac” al lui Victor Ponta „se bazează pe o știre falsă”.

„Una ușor de verificat și de demontat de oricine este interesat de adevăr, nu de propagandă. Între politică și manipulare există o diferență fundamentală: adevărul. România are nevoie de lideri care construiesc încredere. Nu de politicieni care încearcă să rămână relevanți prin invective, dezinformare și atacuri personale”, a conchis USR.