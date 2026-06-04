USR anunță că va discuta cu premierul desemnat Eugen Tomac. Solicitările făcute pentru susținere

„Formula care merită susținerea USR este un guvern care îi include pe miniștrii USR” a anunțat președintele USR, Dominic Fritz, la scurt timp după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Eugen Tomac.

„Din respect pentru președinte și cu responsabilitate pentru țară, vom sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac, un președinte de partid și europarlamentar respectabil”, a precizat Fritz într-un comunicat de presă.

Condițiile USR

Fritz a reaminit hotărârea luată în interiorul partidului ca USR să nu mai formeze o nouă coaliție cu PSD ca urmare a deciziei acestora de a demite guvernul Ilie Bolojan.

„USR intră în discuție cu liniile clare pe care le-am decis. Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă”, a precizat Fritz.

Una din condițiile puse de partid pentru a susține viitorul guvern este păstrarea miniștrilor pe care i-a avut USR în cabinetul Bolojan.

„Astăzi suntem convinși că formula care merită susținerea USR este un guvern care îi include pe miniștrii USR. Toți patru, Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu și Irineu Darău, au demonstrat curaj, competență și voință reală de reformă”, mai afirmă Fritz.

„Oricât ar fi de bine intenționați miniștrii tehnocrați, fără asumare politică, un nou guvern nu va avea puterea să facă curățenia necesară”, conchide el.

Tomac anunță un „guvern tehnic”

Nicușor Dan a anunțat miercuri desemnarea lui Eugen Tomac în funcția de premier. Eugen Tomac, care, conform surselor HotNews, a demisionat miercuri seară de la conducerea PMP, a precizat că va prezenta Parlamentului o propunere de „guvern tehnic, nu unul politic”.

Conform Articolului 103 din Constituție, Tomac are 10 zile la dispoziție pentru a le cere deputaților și senatorilor votul de încredere asupra programului de guvernare și a întregii liste a Guvernului. Pentru învestire, cabinetul propus are nevoie de 233 de voturi, o aritmetică parlamentară ce pare dificilă la prima vedere pentru un premier desemnat care nu are o majoritate în spatele său la momentul nominalizării.