USR așteaptă ca Guvernul să stabilească data alegerilor la București: „E o chestiune nu de obligație morală, ci de lege. După aceea, se poate discuta”

Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR, a declarat, luni, la Parlament că se așteaptă ca Guvernul să stabilească cât mai repede data alegerilor pentru Primăria Capitalei, în contextul în care PSD susține că alegerile ar trebui să fie organizate în primăvară.

Senatorul USR Ștefan Pălărie spune că Guvernul poate începe demersurile pentru organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, acum că „am încheiat marea majoritate a pachetului 2 de măsuri și pachetul 1 de măsuri fiscale”.

„E o chestiune nu de obligație morală, ci de lege. Este o idee total nesănătoasă ca organizarea alegerilor pentru orice oraș din țară să fie făcută, pe baza unor calcule politice”, a declarat Pălărie.

El spune că USR așteaptă ca la viitoarele ședințe de guvern, „printre primele”, să fie stabilită și data pentru alegeri. „După aceea se poate discuta despre alte declarații, despre strategii politice și așa mai departe”, a continuat Pălărie, referindu-se la posibilitatea ca fiecare partid din coaliție să aibă un candidat separat.

Declarațiile vin în contextul în care la ultima ședință a liderilor PSD, PNL, USR și UDMR, social-democrații au amenințat că rup coaliția dacă PNL și USR vor avea un candidat comun și vor organiza alegeri înainte de primăvară.

„Este nenaturală, și bucureștienii o știu, o coaliție între PSD și USR. Nu cred că are cum să existe. Gândiți-vă cât de diferite sunt viziunile. (…) Și tocmai de aceea, haideți să organizăm alegerile, hai să lăsăm bucureștenii să-și aleagă primarul anul acesta cât mai repede. Ca să nu se rupă coaliția”, a explicat Ștefan Pălărie.

Candidatul la Primărie, motiv de ceartă în coaliție

Săptămâna trecută, când PSD a prezentat o serie de propuneri „pentru relansare economică”, Sorin Grindeanu a spus din nou că e de acord ca fiecare partid din coaliție să aibă un candidat propriu, dar și cu un candidat comun al tuturor. Grindeanu refuză însă posibilitatea ca USR și PNL să susțină un singur candidat.

„Nu este vorba despre data alegerilor, ci despre această coaliție – dacă ne dorim sau nu să meargă mai departe. Nu are nimeni nicio problemă dacă fiecare parte din această coaliție consideră de cuviință să își desemneze un candidat propriu, să își contureze programul. De asemenea, nu ne opunem unui candidat comun. Însă, ca să existe o alianță a două partide din trei, care să ducă la izolarea PSD în cadrul coaliției… acest lucru poate duce chiar și la ruperea coaliției”, a declarat Sorin Grindeanu, săptămâna trecută, la sediul PSD.

El a fost întrebat dacă știe dacă există deja o înțelegere între liberali și USR privind un candidat comun, iar răspunsul a fost: „Suntem prevăzători”.

„Alegerile din Bucureşti reprezintă un punct pe care trebuie să îl depăşim, dacă vrem să continuăm în coaliţie”, a mai explicat liderul interimar al PSD.