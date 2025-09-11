Coaliția nu ajunge la consens privind candidații și data alegerilor pentru Primăria Capitalei. PSD vrea să fie organizate la primăvară

În ședința coaliției de miercuri seara, reprezentanții USR au încercat să aducă în discuție tema organizării alegerilor la București, însă subiectul a fost tranșat rapid, potrivit surselor HotNews. În timp ce USR și PNL cer ca alegerile să fie organizate în noiembrie, PSD vrea să aibă loc la primăvară.

Potrivit unor surse din USR, reprezentanții partidului condus de Dominic Fritz și liberalii au susținut în ședință că alegerile trebuie organizate în noiembrie, în timp ce PSD a amenințat cu ruperea coaliției dacă scrutinul nu este la primăvară.

Surse din rândul social-democraților neagă că ar fi amenințat cu ruperea coaliției și spun că nu au o concluzie pentru că USR și PNL nu reușesc să cadă de acord asupra unui candidat comun pentru funcția de primar general.

Totul se întâmplă în contextul în care legea prevede că scrutinul trebuie organizat la 90 de zile de la vacantarea funcției. Președintele Nicușor Dan și-a dat demisia din funcția de primar general în data de 26 mai. Termenul a expirat la sfârșitul lunii august.

Izolarea PSD ar putea duce la ruperea coaliției

Tema alegerilor de la Primăria Capitalei este recurentă în ședințele coaliției și deocamdată nu a existat niciun consens. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat de mai multe ori că dacă USR și PNL vor avea un candidat comun, PSD va fi izolat în coaliție.

Social-democrații nu sunt de acord nici cu un candidat comun al tuturor partidelor, după cum a mai declarat Grindeanu, care a amintit de eșecul Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL pentru primăria capitalei în 2024 care a fost retras din cursa electorală.

„Eu am spus următorul lucru, că dacă PNL şi USR merg pe o zonă de candidatură comună, e evident că PSD-ul se doreşte a fi trimis într-o zonă de izolare, ceea ce ne arată, de fapt, o anumită politică pe care am vrea să o evităm. Eu am văzut declaraţia, în schimb, a domnului preşedinte Nicuşor Dan, care a fost de acord că lucrurile trebuie să fie aşezate şi discutate. Asta nu înseamnă că fiecare partid să îşi aibă candidatul său, dar să nu oferim această zonă sau această politică care ar duce la izolarea PSD-ului, pentru că şi atunci PSD-ul este obligat să ia decizii şi nu ne dorim acest lucru”, a spus Sorin Grindeanu luni, la Parlament.

Nu e prima oară când PSD amenință cu ieșirea din coaliție. După o ședință a conducerii social-democraților, la finalul lunii august, Sorin Grindeanu spunea că izolarea în coaliție ar putea duce chiar la ruperea acesteia.

Întrebat dacă „ar fi șanse să se rupă coaliția” în cazul în care PNL ar avea o înțelegere cu USR privind Primăria Capitalei, Sorin Grindeanu a răspuns: „Ar însemna că PSD este într-o formă de izolare în coaliție ceea ce… măcar să știm cum stăm. Sunt șanse foarte mari să se rupă coaliția”.