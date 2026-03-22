USR cere Senatului să adopte reducerea diurnelor pentru magistrați: „«Morcovul» folosit de oligarhia din fruntea magistraturii”

USR a transmis duminică un comunicat în care face apel la partidele parlamentare să aprobe proiectul de lege care reduce diurnele magistraților „la nivelul sumei fixe prevăzute pentru funcționarii publici”.

Potrivit USR, la ora actuală, magistrații beneficiază de o diurnă de delegare sau detașare de 2% pe zi din indemnizația brută de încadrare.

Proiectul inițiat de mai mulți deputați ai partidului, care figurează pe ordinea de zi a ședinței de luni din plenul Senatului, a primit raport de respingere din partea comisiei juridice.

USR susține că actualele diurne sunt „morcovul” și „bățul” din magistratură

„Hai să o punem în context. 2% pe zi din salariul lunar, înseamnă de fapt 40% pe lună. Această majorare substanțială constituie «morcovul», motivarea pozitivă pe care o folosește oligarhia din fruntea magistraturii de azi, pentru a convinge magistrații să accepte delegările și detașările”, a declarat deputatul USR Alin Stoica, unul dintre inițiatorii proiectului.

Parlamentarul susține că actualul nivel al diurnelor „constituie și «bățul», pentru că încetarea delegării sau detașării vine și cu pierderea acestui stimulent financiar”.

USR a spus că președinta Înaltei Curți, Lia Savonea, a dat zilele trecute că „un ordin prin care pune la adăpost acest «spor de prietenie» de o eventuală modificare, incluzându-l în salariu, în cazul magistraților detașați la SIIJ”.

Ce prevede proiectul de pe ordinea de zi a Senatului

Proiectul de lege prevede modificarea art. 13 alin. (1), în sensul stabilirii diurnei și a indemnizației de delegare sau detașare la nivelul aplicabil personalului autorităților și instituțiilor publice, eliminându-se raportarea procentuală la indemnizație, potrivit Agerpres.

Totodată, inițiativa vizează introducerea unui alineat nou, care stabilește situațiile în care magistrații nu beneficiază de diurnă, transport sau cazare, acestea fiind în cazul în care sunt delegați sau detașați în localitatea de domiciliu, într-o localitate în care ei ori soțul/soția sau copiii aflați în întreținerea lor dețin o locuință în proprietate, precum și într-o localitate situată la o distanță mai mică de 20 km față de domiciliu, indiferent dacă dețin sau nu locuință în acea localitate.

