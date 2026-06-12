Cum arată Guvernul propus de Eugen Tomac: 3 vicepremieri și 16 miniștri / Două femei în cabinetul său

Eugen Tomac a finalizat lista miniștrilor pe care vrea să îi aibă alături în cabinet. Acum, mai trebuie să termine programul de guvernare și să depună ambele documente la Parlament, urmând ca săptămâna viitoare să aibă loc audierile miniștrilor și votul.

Eugen Tomac propune un Guvern cu trei posturi de vicepremier, spre deosebire de cinci, câte are cabinetul Bolojan. Cei trei vor fi:

Valeriu Nistor – vicepremier fără portofoliu pentru economie, finanțe și mediul de afaceri. El este manager general la compania Soltem Energy, o companie specializată în proiecte de energie regenerabilă și tranziție energetică.

– vicepremier fără portofoliu pentru economie, finanțe și mediul de afaceri. El este manager general la compania Soltem Energy, o companie specializată în proiecte de energie regenerabilă și tranziție energetică. Sorin Costreie – vicepremier și propunere pentru funcția de ministru al Educației. Costreie este consilier al președintelui Nicușor Dan în departamentul Educație și Cercetare și profesor la Facultatea de Filosofie a Universității din București.

– vicepremier și propunere pentru funcția de ministru al Educației. Costreie este consilier al președintelui Nicușor Dan în departamentul Educație și Cercetare și profesor la Facultatea de Filosofie a Universității din București. Bogdan Dumitru – vicepremier fără portofoliu pentru digitalizare. El a fost timp de 22 de ani director tehnic la Bitdefender, iar acum este cercetător șef în cadrul aceleiași companii.

Tomac va păstra aceeași structură a Guvernului, fără să adauge sau să elimine ministere:

Tiberiu Trifan – propus pentru funcția de ministru de Interne. A fost secretar de stat în MAI în Guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș, a fost consul la Ambasada României în Italia, dar și la Chișinău, iar acum ocupă funcția de consul general al României la Madrid.

– propus pentru funcția de ministru de Interne. A fost secretar de stat în MAI în Guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș, a fost consul la Ambasada României în Italia, dar și la Chișinău, iar acum ocupă funcția de consul general al României la Madrid. Ionuț Simion – propus pentru funcția de ministru al Finanțelor. Simion a fost Country Managing Partner al PwC, companie de audit și consultanță financiară.

– propus pentru funcția de ministru al Finanțelor. Simion a fost Country Managing Partner al PwC, companie de audit și consultanță financiară. Ionuț Mașala – propus pentru funcția de ministru al Transporturilor. Acum el este directorul general adjunct economic al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

– propus pentru funcția de ministru al Transporturilor. Acum el este directorul general adjunct economic al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Cosmin Soare-Filatov – propus pentru funcția de ministru al Justiției. El este în prezent consilier al președintelui Nicușor Dan pe probleme de constituționalitate. Timp de aproape 13 ani a fost avocat partner Leaua Damcali Deaconu Păunescu-LDDP, are a câștigat procesul Roșia Montană.

– propus pentru funcția de ministru al Justiției. El este în prezent consilier al președintelui Nicușor Dan pe probleme de constituționalitate. Timp de aproape 13 ani a fost avocat partner Leaua Damcali Deaconu Păunescu-LDDP, are a câștigat procesul Roșia Montană. Dănuț Sebastian Neculăescu – propus pentru funcția de ministru al Apărării. În prezent, el este ambasadorul României la NATO.

– propus pentru funcția de ministru al Apărării. În prezent, el este ambasadorul României la NATO. Florin Duma – propus pentru funcția de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Acum, este prim-vicepreședinte al IMM România.

– propus pentru funcția de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Acum, este prim-vicepreședinte al IMM România. Șerban Dragosloveanu – propus pentru funcția de ministru al Sănătății. Dragoslovescu este managerul Spitalului Foișor din Capitală.

– propus pentru funcția de ministru al Sănătății. Dragoslovescu este managerul Spitalului Foișor din Capitală. Nicolae Istudor – propus pentru funcția de ministru al Agriculturii. El este rectorul ASE.

– propus pentru funcția de ministru al Agriculturii. El este rectorul ASE. Luca Niculescu – propus pentru funcția de ministru de Externe. În prezent, el este secretar de stat în MAE și coordonatorul național care gestionează direct procesul de aderare a României la OCDE. A fost și ambasadorul României în Franța.

– propus pentru funcția de ministru de Externe. În prezent, el este secretar de stat în MAE și coordonatorul național care gestionează direct procesul de aderare a României la OCDE. A fost și ambasadorul României în Franța. Carmen Moraru – propusă pentru funcția de ministră a Investițiilor și Proiectelor Europene. În prezent, secretar de stat în MIPE și se ocupă de administrația publică centrală

– propusă pentru funcția de ministră a Investițiilor și Proiectelor Europene. În prezent, secretar de stat în MIPE și se ocupă de administrația publică centrală Teodor Dulceață – propus pentru funcția de ministru al Mediului. Acum, el este secretar general adjunct al ministerului.

– propus pentru funcția de ministru al Mediului. Acum, el este secretar general adjunct al ministerului. Diana Morar – propusă pentru funcția de ministră a Muncii. Avocată de profesie, Morar a fost deputată PNL în legislatura 2020-2024.

– propusă pentru funcția de ministră a Muncii. Avocată de profesie, Morar a fost deputată PNL în legislatura 2020-2024. Vladimir Ionaș – propus pentru funcția de ministru al Dezvoltării. Este sociolog și lucrează din 2007 la institutul sociologic Avangarde, deținut de Marius Pieleanu. Este director acolo.

– propus pentru funcția de ministru al Dezvoltării. Este sociolog și lucrează din 2007 la institutul sociologic Avangarde, deținut de Marius Pieleanu. Este director acolo. Mihai Ghyka – propus pentru funcția de ministru al Culturii. Din septembrie 2016 este profesor invitat la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării de la Universitatea din București. a fost președinte și manager general al Bergenbier Romania, apoi a fost director comercial la Vodafone Romania.

– propus pentru funcția de ministru al Culturii. Din septembrie 2016 este profesor invitat la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării de la Universitatea din București. a fost președinte și manager general al Bergenbier Romania, apoi a fost director comercial la Vodafone Romania. Andrei Covatariu – propus pentru funcția de ministru al Energiei. El este consilier extern pentru politici climatice al lui Georgios Stassis, CEO-ul și președintele Public Power Corporation (PPC).

2 femei în Guvernul Tomac. Comparație cu alte guverne

În Guvernul lui Tomac sunt două femei: Diana Morar (propunere pentru ministerul Muncii) și Carmen Moraru (propunere pentru Investiții și Proiecte Europene), chiar dacă în general președintele Nicușor Dan cere egalitate de gen.

În Cabinetul Bolojan, trei femei aveau portofolii – Oana Țoiu (MAE), Diana Buzoianu (Ministerul Mediului) și Oana Gheorghiu (vicepremier).

Comparativ, în Guvernul Ciolacu 1 erau patru femei cu funcții de ministru, iar în Guvernul Ciolacu 2 au fost două. În cabinetul condus de Nicolae Ciucă a existat o singură femeie – Ligia Deca.

Tomac, în căutarea voturilor pentru învestire

Eugen Tomac este așteptat să depună, până pe 14 iunie, la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Momentan doar PNL și USR au primit lista de miniștri, dar nu și programul, spun surse politice.

Ulterior, trebuie să fie stabilit calendarul audierii miniștrilor și ziua în care are loc votul în Parlament.

În cazul în care Tomac nu va trece de votul Parlamentului, președintele este pregătit să desemneze un nou premier tehnocrat, una dintre variante fiind Radu Burnete, potrivit informațiilor HotNews.

De altfel, Eugen Tomac i-a informat deja pe liderii PNL și USR de decizia lui Nicușor Dan, mai spun surse politice.