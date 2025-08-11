„Va cădea mai repede decât Pokrovsk”. Raport sumbru pentru Kiev, după ce rușii au străpuns defensiva ucraineană într-un sector-cheie din Donețk

Forțele ruse au avansat către autostrada Dobropillia-Kramatorsk din regiunea Donețk, ocupând poziții în așezările din apropiere pentru a sprijini operațiunile ofensive ulterioare, a anunțat luni, 11 august, platforma online DeepState care cartografiază liniile frontului.

Harta actualizată, compilată de DeepState pe baza unei combinații de date din surse deschise și mărturii ale unităților de pe teren, arată zona gri care se învecinează cu autostrada, care era folosită în mod regulat de traficul civil și militar până la jumătatea lunii iulie, notează The Kyiv Independent.

Orașul Dobropillia se află la 94 de kilometri nord-vest de zonele din Donețk ocupate de armata rusă și la aproximativ 22 de kilometri nord de orașul asediat Pokrovsk, devenit de câteva luni epicentrul luptelor.

Profitând de superioritatea numerică, forțele ruse au avansat cel puțin 10 kilometri în Kucheriv Yar, Zolotyi Kolodiaz și Vesele, unde, potrivit DeepState, își consolidează pozițiile pentru o nouă ofensivă și ocuparea completă.

Trupele ruse încearcă, de asemenea, să-și stabilească poziții în Petrivka și Novovodiane, de cealaltă parte a autostrăzii.

Asaltul armatei ruse, o extensie a ofensivei sale dintre orașele Pokrovsk și Kostiantynivka din regiunea Donețk, care este în desfășurare încă din primăvară, a luat un avânt dramatic în luna august, aducând rutele logistice cheie ale Ucrainei în raza de acțiune a dronelor rusești de tipul FPV („first-person view”).

Spărgând apărarea ucraineană la vest de principalele aglomerări urbane controlate încă de Ucraina în regiunea Donețk – Sloviansk, Kramatorsk Druzhkivka și Kostiantynivka –, aceste ultime cuceriri amenință să compromită grav defensiva generală a regiunii estice devastate de război.

Trupele ucrainene au construit noi fortificații în jurul localităților Zolotyi Kolodiaz, Shakhove și în jurul așezărilor din apropiere – poziții pe care forțele ruse le ocolesc în prezent, dar pe care le-ar putea captura și reutiliza în scopuri defensive în operațiuni viitoare, a precizat platforma DeepState.

„După consolidarea și acumularea finală, încercările de a pătrunde mai adânc în teritoriu vor fi inevitabile și vor fi aduse echipaje de drone, ceea ce va complica restructurarea logisticii alternative și menținerea pozițiilor din jur de către forțele ucrainene”, a mai transmis DeepState, în raportul său.

„Cu această evoluție a evenimentelor, dacă nu se schimbă, putem ajunge într-o situație în care Dobropillia va cădea mai repede decât Pokrovsk”, anticipează site-ul ucrainean de analiză a evoluțiilor de pe front, apropiat de armata Kievului.

#Breaking



❗️❗️❗️ Russian occupiers have broken through the front line by 10 km near Dobropillia in Donetsk Oblast.



The Dobropillia–Kramatorsk highway has been cut, and the sector near Novovodyane is under Russian control. pic.twitter.com/OeOnaiNIXV — Visioner (@visionergeo) August 11, 2025

Oficialii ucraineni nu au comentat public informațiile privind avansul rușilor.

Ofițerii de presă care reprezintă două brigăzi ucrainene cunoscute pentru luptele din zonă au refuzat să comenteze situația.

Vestea vine în contextul în care Rusia, confruntată cu perspectiva tratativelor de pace, a încercat să avanseze pe linia frontului pentru a se poziționa cât mai bine la eventuala masă a negocierilor.

Cele mai fierbinți zone ale frontului rămân în regiunea Donețk, unde brigăzile ucrainene, toate cu efective reduse de infanterie, luptă pentru a menține linia de apărare împotriva forțelor ruse care au învățat să vizeze punctele slabe ale apărării ucrainene, mai scrie The Kyiv Independent.

Evacuarea civililor din zonele disputate sau ocupate rămâne extrem de periculoasă, forțele ruse fiind acuzate în repetate rânduri că vizează persoane neimplicate în luptă, susține publicația citată.