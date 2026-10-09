„Va exista o indexare a pensiilor”, spune premierul desemnat. Niculescu dă asigurări că guvernul său va adopta măsuri de relansare economică

Luca Niculescu a afirmat că guvernul său va adopta, „cu un grad mare de siguranță”, o indexare a pensiilor în cursul anului viitor. De asemenea, el intenționează să reia discuțiile pentru adoptarea unei noi legi a salarizării în sectorul public.

„Pot să spun cu un grad mare de siguranță că va exista o indexare a pensiilor. La salarii, voi milita pentru Legea salarizării. Vom relua discuțiile pentru că este nevoie de a da sentimentul de echitate românilor”, a declarat Luca Niculescu, într-o emisiune la Digi24.

El a precizat că în programul său de guvernare vor fi incluse și măsuri de relansare economică, însă a spus că nu poate da detalii despre acestea câtă vreme negocierile cu partidele încă sunt în curs.

Niculescu nu vrea să adopte noi măsuri de austeritate

Întrebat cum va putea viitorul guvern va putea să reducă în continuare deficitul bugetar, fără să recurgă la noi măsuri de austeritate, Niculescu a spus că se bazează pe creșterea veniturilor statului din impozitele deja existente și stimularea investițiilor străine ca urmare a aderării țării noastre la OCDE.

„Există mai multe pârghii: reducerea cheltuielilor, creșterea colectării la TVA. Suntem țara care încasează cele mai puțin venituri fiscale din buget. Avem o plajă în care putem lucra. Putem îmbunătăți colectarea și există fondurile de coeziune unde absorbția poate fi crescută. Dacă intrăm în OCDE, nivelul investițiilor va fi mai mare decât până acum. Sunt motive rezonabile de speranță”, a detaliat premierul desemnat.

El a spus că sunt fonduri majore de investiții care, de principiu, nu investesc decât în țări membre ale OCDE, iar România se află într-un stadiu foarte avansat în procesul de aderare.

„Suntem foarte aproape. Sunt 38 de state în momentul de față, îți aduce mai multe investiții și o guvernare mai bună pentru că este cea mai bună școală de guvernare din lume. Am lucrat cu echipa de la MAE cu toate partidele politice, cu toate instituțiile și acum sunt opt state care aspiră să acceadă, iar România a terminat practic procesul de aderare. Tehnic vorbind, suntem gata. Mai avem un detaliu. Dacă vom avea guvern, vom face asta. România atunci când vrea, poate”, a spus Niculescu, amintind și sprijinul pe care l-a avut în anii anteriori din partea partidelor politice în calitate de coordonator al procesului de aderare la OCDE.

Alte direcții majore pe care le-a menționat pentru viitoarea guvernare, Luca Niculescu a menționat reforma administrației ca modalitate de optimizare a cheltuielilor statului, precum și finalizarea procesului de digitalizare a statului român.