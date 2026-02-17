Va pleca Viktor Orbán de la putere dacă va pierde alegerile din aprilie? Cum răspunde guvernul de la Budapesta la întrebarea unui jurnalist american

„Este nepotrivit și nedrept să se presupună că Orbán ar acționa în vreun fel împotriva voinței poporului maghiar”, a declarat ministrul maghiar de Externe, citat de site-ul Telex.

„Nu există politician mai democratic decât prim-ministrul maghiar, nu numai în Europa, ci în întreaga lume, a declarat luni ministrul de Externe al Ungariei Péter Szijjártó, cu referire la șeful său, Viktor Orbán.

„Prim-ministrul maghiar a candidat la toate alegerile din Ungaria ca lider al partidului Fidesz, la toate. Uneori a câștigat, alteori a pierdut”, a adăugat Szijjártó în cadrul emisiunii Egyenes Beszéd (Discurs direct), de la ATV.

Szijjártó, scrie site-ul Telex, a comentat astfel o întrebare adresată mai devreme în aceeași zi de un reporter CBS lui Viktor Orbán, în cadrul conferinței de presă comune cu secretarul de stat american Marco Rubio.

Jurnalistul american îl întrebase pe Orbán dacă ar accepta ieșirea de la guvernare în cazul unei înfrângeri la alegerile din 12 aprilie.

Este nepotrivit și nedrept să se presupună că Orbán ar acționa în vreun fel împotriva voinței poporului maghiar, a spus Szijjártó, adăugând însă că este sigur că Fidesz va câștiga alegerile parlamentare din aprilie.

Susținerea lui Trump pentru Orbán

Declarația lui Szijjártó a fost făcută în ziua în care secretarul de stat american Marco Rubio a vizitat Budapesta, anunțând sprijinul administrației Trump pentru Orbán.

La o conferință alături de premierul maghiar, Rubio a salutat „epoca de aur a relațiilor” dintre SUA și Ungaria.

„Vă pot spune cu încredere că președintele Trump este profund dedicat succesului dumneavoastră”, i-a spus Rubio lui Orbán. „Intrăm într-o eră de aur a relațiilor dintre țările noastre, datorită relației pe care o aveți cu președintele SUA”, a adăugat secretarul de stat american, citat de Reuters.

„Succesul dumneavoastră este succesul nostru”, i-a spus Rubio lui Orbán. „Relația pe care o avem aici, în Europa Centrală, prin intermediul dumneavoastră, este esențială și vitală pentru interesele noastre naționale în anii care vor urma”, a adăugat el.

Ce spun sondajele cu două luni înainte de alegeri

Partidul de centru-dreapta al lui Peter Magyar, Tisza, devansează partidul prim-ministrului Viktor Orban înaintea alegerilor din 12 aprilie, potrivit unui sondaj de opinie publicat pe 10 februarie, citat de Reuters.

Deși sondajele pro-guvernamentale plasează Fidesz în frunte, sondajul Institutului 21 publicat de site-ul de știri 24.hu a fost al doilea din această săptămână care a plasat Tisza în frunte și a arătat că un al treilea partid, „Patria noastră”, de extremă-dreapta, va câștiga suficiente locuri pentru a intra în parlament.

Un lucru cert este că Orban se confruntă cu cea mai mare provocare pentru guvernarea sa de când Fidesz a obținut victoria în 2010, deși rezultatul rămâne foarte incert, sondajele de opinie arătând că mulți alegători sunt încă indeciși.

Sondajul Institutului 21, realizat între 28 ianuarie și 2 februarie, plasează pe Tisza la 35% din voturile tuturor alegătorilor, în creștere față de 34% în decembrie. Fidesz este creditat cu 28% din voturi, în creștere față de 26%.

Sondajul a arătat că 53% dintre alegătorii hotărâți susțin Tisza și 37% susțin Fidesz, un nivel similar cu cel din decembrie.

Sondajul a arătat că Mi Hazank (Patria noastră) ar fi al treilea partid care ar depăși pragul de 5% necesar pentru a intra în parlament.

Un sondaj realizat de Institutul Publicus și publicat luni de ziarul Nepszava a arătat că 48% dintre alegătorii deciși să meargă la urne susțin Tisza și 40% susțin pe Fidesz, iar Mi Hazank are un sprijin de peste 5%. De asemenea, sondajul a arătat că 27% dintre alegători erau indeciși, față de 31% în decembrie.