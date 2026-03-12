„Vă rog să nu mă mai duceți acasă!”. Un copil de 11 ani, bătut de iubitul mamei, a cerut ajutorul autorităților

Un băiat de 11 ani din județul Cluj a reușit să iasă dintr-un mediu familial violent, după ce a cerut ajutorul specialiștilor. Copilul mergea după școală la un centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii din comuna Măguri-Răcătău, scrie site-ul Totuldespremame.

Într-o zi, angajații instituției au observat că are vânătăi vizibile pe față și pe gât. După mai multe discuții, băiatul a povestit că fusese bătut de partenerul mamei sale. Cazul a fost raportat imediat autorităților, iar copilul a fost scos din familie și plasat în regim de urgență într-un centru de protecție.

Vânătăile care au dus la descoperirea adevărului

Sesizarea a fost făcută în urmă cu câteva zile de personalul centrului, după ce asistenții sociali au observat că băiatul prezenta urme de violență pe mai multe părți ale corpului. Potrivit Știrile PRO TV, unul dintre specialiști a reușit să îl convingă că este în siguranță și că poate povesti ce i s-a întâmplat.

„Numai pe față și pe gât se vedeau vânătăi. A zis că are și pe spate. Când și-a ridicat bluza, am constatat că urmele sunt destul de grave și se vedeau adânci cu cureaua”, a povestit asistentul social al centrului. Specialiștii de la centru au declarat autorităților că băiatului de 11 ani îi era foarte teamă să se întoarcă acasă.

„Un strigăt de disperare al unui copil”

Angajații centrului au sesizat imediat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și poliția. Copilul i-a rugat pe adulți să nu fie trimis înapoi acasă. Primarul comunei Măguri-Răcătău, Alexandru Livescu, a descris situația drept „un strigăt de disperare al unui copil chinuit care nu mai dorește să meargă în mediul unde era maltratat și bătut”.

Reprezentanții Protecției Copilului au confirmat că băiatul a fost victima unui abuz fizic și au decis scoaterea lui imediată din familie. „Confirmăm existența abuzului fizic în acest context, instituindu-se măsura plasamentului în regim de urgență la un centru. Se va merge către instanța de judecată, în termen legal, cu propunere de înlocuire a plasamentului în regim de urgență cu plasamentul, respectându-se opinia copilului, acela de a rămâne în sistemul de protecție”, a declarat pentru Știrile Pro TV Alina Chiorean, reprezentant DGASPC Cluj.

